Vin : que doit-on attendre du millésime 2023 ? La météo de cet été aura un impact sur les vendanges, en France comme en Belgique

En ce qui concerne le vin, cet été 2023 est parti dans tous les sens en Belgique et ailleurs. On sait que les vignobles ont besoin d’un maximum de soleil et de sécheresse pour offrir des raisins de qualité, et ce millésime ne sera donc pas une référence, après une année 2022 exceptionnelle. Dans le Bordelais, la récolte des raisins a débuté ce mercredi dernier dans le premier vignoble AOC de France, grand de 110 000 hectares. “Alors que les vendanges devraient s’étaler jusqu’à fin septembre, le mildiou, parasite mi-algue mi-champignon, a frappé de plein fouet les vignobles de Nouvelle-Aquitaine avec 90 % des vignes touchées à plus ou moins grande échelle selon les chambres d’agriculture de la région”, apprend-on via l’AFP. “C’est très dur pour nos viticulteurs. Lorsque vous avez des situations aussi tendues et que vous tombez sur un épisode de mildiou… Certains ont quasiment tout perdu sur leur exploitation. Le désarroi est là”, explique à l’AFP Stéphane Gabard, président du Syndicat des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur.

À lire aussi

Ce sont les prochaines semaines qui définiront l’impact réel de ce parasite sur les récoltes. “Personne ne sait : on pensait début juin avoir une très grosse récolte, mi-juillet très faible, et là sur les crémants c’est plutôt mieux que ce qu’on pensait”, commente au Figaro Christophe Château, directeur de la communication du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB).

Et si le mildiou n’altère pas la qualité du vin, c’est surtout la quantité qui est touchée lors d’un épisode important. Pour les autres régions, les vendanges commenceront dans les jours à venir, pour s’étaler jusqu’au début du mois d’octobre. D’ici là, un temps sec et chaud peut encore sauver la mise pour beaucoup de vignerons.

C’est le cas en Belgique, où la production ne devrait pas atteindre les récoltes records de 2022, la faute à cet épisode très pluvieux de la fin juillet-début août. Si le mildiou ne semble pas avoir détruit des productions entières, les vignerons doivent surveiller et soigner leurs vignes pour éviter la catastrophe. Pour les vendanges, il faudra encore attendre le courant du mois de septembre. On saura alors si le millésime 2023 pourra titiller ou non les belles années 2018, 2020 ou 2022. A contrario, on est loin de la catastrophe de 2021.