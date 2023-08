Comment Delhaize veut (tout) faire pour reconquérir ses clients

Le Lion a décidé de sortir les griffes à l’occasion de la rentrée scolaire. Avec pour objectif de reconquérir une clientèle ayant quelque peu déserté ses magasins suite au conflit social opposant les travailleurs à la direction dont l’option de franchiser ses magasins intégrés ne passe toujours pas. Delhaize a ainsi analysé les habitudes d’achat de ses clients suite aux remous ayant entraîné de nombreux jours de fermeture. Dans certains points de vente, on constate que les clients, déçus par l’attitude de la direction ou lassés de se retrouver devant des portes clauses et des piquets de grève, ont tout simplement pris l’habitude d’aller faire leurs courses ailleurs. D’autres ont retrouvé le chemin des rayons, mais n’y effectuent plus que des achats qu’ils ne peuvent effectuer ailleurs. Certes, Delhaize conserve ses fidèles mais ils sont nettement moins nombreux qu’avant le début du conflit social.