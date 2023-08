Des promotions à n’en plus finir: nos astuces pour une rentrée scolaire sans se ruiner

Chez Carrefour, on mise sur une rentrée à petits prix, et pas seulement pour les fournitures scolaires. L'enseigne propose de rembourser 5 fois la différence si vous trouvez crayons, cahiers, fardes et autres fournitures moins cher ailleurs. Dans les autres rayons, Carrefour annonce aussi la baisse de prix sur quelque 500 produits. En outre, l'enseigne propose de nombreux fruits et légumes à moins de un euro, ainsi que l'opportunité de remporter des points bonus supplémentaires.

Cora fait aussi du pouvoir d'achat son arme de rentrée. "Pour cette rentrée 2023, nous mettons l'accent sur un espace "DISCOUNT POINT" avec plus de 200m2 consacrés aux petits prix en alimentaire et en non alimentaire. Dans cet espace, pas moins de 150 références sont dédiées à la rentrée des classes. Les clients pourront y trouver des alternatives "low cost" de tous les produits classiques et incontournables de la rentrée (équerre, stylo 4 couleurs, film couvre-livre, latte, classeurs, intercalaires, étiquettes, compas, calculatrice…). Exemple: le stylo 4 couleurs en prix de marque nationale en 2+1 gratuit (4,79), que l'on retrouve en marque Cora à 1,79 € pour deux pièces et à 0,79 € pour deux pièces en prix discount. Les marqueurs fluos de marque nationale sont proposés à 2,49 € pour 4 pièces, leur déclinaisons à prix discount s'affichant à 0,79 €. Les intercalaires de marque nationale sont vendus au prix de 2,99 €, leur version discount à 0,59 €. Idem pour la pochette de 5 effaceurs que l'on retrouve à 2,79 €, par 2, en marque nationale et à 1,19 € à prix discount.

De plus Cora propose, du 22 au 28 août une opération "coupons" au rayon papeterie avec des réductions sur la carte cora allant jusqu’à -10% à l’achat de 5 articles, -15% à l’achat de 10 articles et -20% à l’achat de 15 articles et plus. Sans oublier un coup de pouce supplémentaires, avec un bon de 10€ de réduction pour tout achat de 100€ sur tout le magasin. . Le bon est à découper dans le folder Cora.

Chez Trafic, différentes promotions de rentrée scolaire sont aussi au programme. Une réduction de 2,50 € est offerte à l'achat de 10 € de produits des marques Tipp-Ex, Velleda et Bic, ainsi qu'une réduction de 20% sur tous les produits de la marque Econovo.

Chez Dreamland, une action de rentrée à -15% sur les grandes marques permet aussi de réaliser de belles économies. L'enseigne propose aussi une série de Dream Deals, comme sur ce cartable Eastpak Provider Blue Palm, affiché au prix de 69,95 € au lieu de 99,95 €. Le plumier assorti est en promo au prix de 9,95 € au lieu de 12,95 €. D'autres cartables, gourdes et plumiers sont aussi proposés avec des remises allant jusqu'à 41%.