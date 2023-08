Rentrée scolaire: Cora, Carrefour, Dreamland ou encore Trafic, qui est le moins cher? (COMPARATIF)

À lire aussi

Carrefour réitère cette année encore la promesse de vous rembourser 5 fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Alors, on fonce ? Pas si vite ! Car ce remboursement (en points Bonus) n’est valable que sur les offres reprises dans le folder spécial rentrée de Carrefour, offres comparées à celles des folders de la concurrence. Et seul le ticket de caisse Carrefour fait foi. En clair, si, au moment de la sortie de son folder, Carrefour a déniché une offre moins chère dans le folder d’un concurrent, il lui a suffi d’adapter son prix en rayon durant toute la durée de l’offre. N’espérez donc pas bénéficier d’un remboursement, mais sachez que Carrefour est bel et bien le moins cher pour l’ensemble des produits proposés dans son folder. Pour les autres, comparez !

Toutefois, dans la sélection de dix articles que nous avons opérée, Carrefour est parvenu à proposer le meilleur prix à 5 reprises et est même inférieur à la concurrence pour 4 articles. Cora, malgré des prix barrés à foison, ne parvient à s’aligner qu’une seule fois sur la concurrence, affichant des prix plus élevés pour 9 des dix produits. Chez Dreamland, qui fait partie du groupe Colruyt, les prix les plus bas ne sont obtenus que pour 3 produits. Quant à Trafic, il s’impose avec 3 prix planchers, alors que dans 7 cas sur 10, l’enseigne ne présente pas la meilleure offre.

Au final, notre panier s’est élevé à 54,36 € chez Carrefour, qui se classe devant Dreamland (55,78 €), Cora (56,26 €) et Trafic (60,20 €). Notons que pour ne pas pénaliser les enseignes qui ne disposaient pas de tous les produits, nous avons pris en compte dans l’addition le prix le moins cher déniché à la concurrence.

Si Trafic semble nettement plus cher que ses adversaires, c’est principalement car le prix des Stabilo Boss Pastel est jusqu’à 5 € plus cher qu’ailleurs. Abstraction faite de cet article, le discounteur propose des tarifs compétitifs sur le marché.

Par ailleurs, si vous effectuez vos achats dans ces différents magasins, en optant pour les prix les moins chers sur chaque article, votre addition s’élèvera à 49,74 €, soit une économie de près de 20 % par rapport au panier le plus élevé.