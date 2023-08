France vs Belgique, le nouveau match des courses: on a refait les comptes, la différence est plus forte que jamais ! (COMPARATIF)

©IPM Graphics

Action politique

Premier constat, la pression mise par le gouvernement et les distributeurs français pour obliger les fournisseurs à revenir à la table des négociations a porté ses fruits. Le top 75 des gros industriels, qui représente 80 % du marché a accepté de jouer le jeu et les premières baisses de prix ont été observées en rayon début juillet. Cela s’est poursuivi pendant tout l’été et la compétitivité de la France face aux supermarchés belges s’est encore élevée. Côté belge, le ministre Dermagne a bien tenté de durcir le ton, en invitant fournisseurs et distributeurs à renégocier également les prix pour répercuter la baisse des coûts de certaines matières premières (céréales, huiles végétales, lait, etc) et des prix de l’énergie, mais sans grand succès puisque les prix n’ont pas évolué.

Monitoring des prix

Mi-juillet, le ministre de l’Économie a aussi activé un monitoring des prix (via l’Observatoire des prix) tout en brandissant la menace de sanctions. En cas d’évolution anormale des prix, un signalement à l’autorité belge de la concurrence est effectué, laquelle peut décider d’ouvrir une enquête et de prendre des mesures. Parmi celles-ci, un gel des prix n’est pas exclu. Au regard de notre relevé de prix, force est de constater que les prix n’ont guère évolué dans le bon sens dans les rayons belges. Sur 30 produits analysés, 9 ont vu leur prix augmenter, 16 sont restés au même niveau et 5 ont baissé, principalement au rayon fruits et légumes en fonction des produits de saison.

Greedflation

La donne est tout autre en France, où sur ce panier de 30 produits, seuls trois ont vu leur prix augmenter, 11 n’ont pas subi de variation et 16 affichent un prix plus bas. Pourquoi ce qui est possible chez nos voisins ne l’est pas chez nous ? Une partie de la réponse est à chercher du côté des renégociations (que l’on n’a pas opérées chez nous), mais elle n’explique pas tout. D’autant que certains produits ont vu leur prix augmenter en Belgique alors qu’il baissait en France. L’huile, par exemple, dont on attendait voir les prix diminuer n’a pas suivi le même mouvement de part et d’autre. Le flacon premier prix chez Colruyt est passé de 5,62 € à 5,99 € alors que, dans le même temps, chez Auchan, son prix baissait de 6,09 à 5,79 €. Le match remporté par Colruyt début juillet a donc tourné à l’avantage d’Auchan. Pour certains partis (PS et Vooruit), il est nécessaire d’imposer des prix maximums pour les denrées alimentaires afin de contrer le phénomène de Greedflation (suspicion de profiter de l’inflation pour augmenter abusivement les prix). Une proposition qui a cependant peu de chances d’aboutir.

Le grand écart : jusqu’à 117 % plus cher en Belgique

Si l’on reprend notre liste de courses, un passage par le rayon épicerie salée est l’assurance de faire des économies en France. Les six produits de notre panier y sont meilleur marché en France, avec des écarts de prix allant de 3 à 108 %. Continuons nos achats au rayon épicerie sucrée. Là aussi, carton plein. À l’exception du Nutella, qui reste moins chez en Belgique, tous nos achats sont moins chers. Il est d’ailleurs étonnant de constater qu’en l’espace de quelques semaines, le prix du chocolat Côte d'Or n’a pas bougé en Belgique, tandis qu’il a baissé de… 72 % en France ! On comprend aussi rapidement pourquoi les Caddies des Belges sont remplis de produits de crémerie et de boissons. À l’exception du lait, tous les produits comparés y sont moins chers. Et, dans la majorité des cas, les prix varient du simple au double.

Les fruits et légumes : l’exception

Enfin, c’est au rayon fruits et légumes qu’il est impératif de sortir les calculettes. Tout comme lors de notre passage début juillet, on remarque que le match tourne à l’avantage de la Belgique. Et souvent avec des belles différences de prix, elles aussi avoisinant les 50 %. Notons qu’il s’agit du rayon où la volatilité des prix est la plus importante et donc parfois moins pertinente. En faisant abstraction de l’achat des fruits et légumes, notre panier français s’élève à 136,03 € contre 195,38 €, soit un écart qui grimpe à 44 %.

Quelles perspectives ?

Les nouvelles taxes sur les déchets sauvages et les emballages font fulminer le secteur, Fevia et Comeos en tête. Tout comme une réforme de la TVA qui, malgré un taux à 0 % sur les fruits et légumes, ne fera qu’augmenter le prix moyen du panier avec un taux à 9 % sur d’autres produits (au lieu de 6 % actuellement). Certes, une hausse des accises sur les boissons est attendue d’ici la fin de l’année en France, mais elle ne devrait pas mettre à mal la compétitivité des grandes surfaces françaises pour autant.