Le grand test des marques : les Cent Wafers face à une grosse concurrence pour les boîtes à tartine de la rentrée (COMPARATIF)

Aspect du packaging : on a été étonné de découvrir que la marque “Cent Wafers” n’est pas déposée par Lu. Plusieurs marques de distributeurs utilisent aussi cette formulation, notamment Lidl et Aldi. Autre élément à prendre en compte : Colruyt ne propose pas ce biscuit dans sa marque propre Boni, mais via une marque de distributeur, “Balconi”. Dans l’ensemble, les packagings étaient très corrects, mais la marque Lu reste la référence en ajoutant la mention “The Original”.

Aspect du produit : Lu et Lidl sortent du lot avec une odeur vraiment attirante et bien chocolatée. Par contre, le produit proposé chez Intermarché, cela paraissait trop sec et manquait d’odeur. Pour le reste, c’était correct mais cela manquait un peu de chocolat. Chez Carrefour, on propose le biscuit enrobé de chocolat. C’est différent, mais cela ne pose pas problème pour autant.

Valeur nutritionnelle : cela reste un biscuit extrêmement sucré.

Lisibilité de l’étiquette : Lu et Delhaize sont à la traîne, avec des écritures bien trop petites pour être claires. Pour le reste, c’était correct, voire très bien pour Intermarché et Aldi.

Goût : la concurrence était assez rude pour ce produit ! Commençons par le bas du classement. Le biscuit proposé par Intermarché était beaucoup trop sec. Si le goût n’était pas mauvais, cela ne sauve pas d’un échec. La remarque est la même pour le produit Delhaize, même si le goût était meilleur tout de même. Pour le biscuit vendu chez Carrefour, on a regretté le côté un peu trop écœurant de l’enrobage en chocolat. Pour le produit Balconi, vendu chez Colruyt, le goût du chocolat était excellent, mais le biscuit n’était pas assez croustillant. Chez Lidl, c’était l’inverse : un excellent biscuit, mais pas assez de chocolat. Aldi est presque arrivé à détrôner la grande marque. Le goût était excellent, mais cela manquait un peu de croustillant. Pour Lu, tout était au rendez-vous. La mention “The Original” n’est pas volée.

Rapport qualité-prix : les Cent Wafers de Lu sont beaucoup plus chers : 5,35 € pour 10 pièces. Pour une quantité similaire, voici les prix de la concurrence, dans l’ordre : Lidl (0,99 €), Colruyt (1,28 €), Carrefour (1,69 €), Intermarché (1,79 €) et Aldi (2,99 €).