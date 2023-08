Rentrée scolaire: les conseils de l'Afsca pour une boîte à tartines sans risque pour votre enfant

Si vous choisissez d'inscrire votre enfant aux repas scolaires, il est important d'informer l'école si votre enfant souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire. Même si vous avez déjà informé l'école à ce sujet les années précédentes, un petit rappel en début d’année est toujours conseillé, indique Test-Achats. Le personnel en charge des repas connaît la liste des ingrédients et est donc en mesure de dire si votre enfant peut ou non consommer un plat. Si vous optez pour un lunch fait maison (sandwichs ou salades), sachez qu'une boîte à tartines conservée à température ambiante peut être un terrain propice à la prolifération des bactéries. Surtout quand il fait chaud, il est important de faire les bons choix. En effet, certains produits alimentaires sont plus sensibles aux températures élevées et peuvent, dans le pire des cas, provoquer une intoxication alimentaire.