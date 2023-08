Les tensions restent vives chez Delhaize, un groupe anonyme adresse des menaces aux futurs repreneurs: “Vous ne vous sentirez pas en sécurité”

À lire aussi

Voilà qui n’a pas de quoi apaiser les tensions, un comportement que les syndicats flamands comme wallons n’approuvent pas. “Notre position est claire : on ne salue pas ce type d’action, même si on comprend que cela puisse arriver, indique Myriam Delmée, présidente du Setca. Delhaize doit se poser les bonnes questions. Si certains en arrivent là – et je ne cautionne pas, je le répète – c’est parce que Delhaize ne joue pas le jeu de la concertation sociale. Dès lors, ce genre de mouvement peut naître, et j’ai du mal à la condamner. Quand on traite les gens avec du mépris, il y a des réactions à un climat que Delhaize a créé. J’ai même envie de dire, heureusement qu’il n’y a pas plus de mouvement de ce genre !”

Du côté de chez Delhaize, on s’insurge face à de tels comportements. “Nous sommes tous choqués, lance Roel Dekelver, porte-parole de l’enseigne au Lion. Je ne vois qu’un seul mot pour parler de cette action : c’est criminel. Les employés du magasin sont choqués, de même que les repreneurs. Mais ils ne comptent pas laisser tomber. Ils ont un plan pour rendre ce magasin rentable et sauvegarder l’emploi, comme pour l’ensemble des magasins.”

Et sur le plan purement matériel, ces actions ont un coût. “Cela coûte très cher, même si nous sommes assurés pour cela, poursuit-il. Quoi qu’il en soit, cela polarise la situation alors que nous voulons dialoguer dans le calme.”

Pour rappel, un conseil d’entreprise se tiendra le lundi 4 septembre. D’autres nouvelles franchises pourraient être annoncées.