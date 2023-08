Pierre Richard, à 89 ans il continue à bonifier comme ses vins du Château Bel Evêque !

Niché dans un écrin de garrigue entre les étangs de l’Ayrolle, de Bages et de Sigean, tout près des Salins de Saint Martin, sur +- 20 hectares de vignes plantées dans un domaine de 50 hectares, le Château BEL EVÊQUE à Gruissan offre une gamme de vins authentiques en AOC Corbières. A l’image de leur jeune propriétaire Pierre RICHARD (89 ans depuis le 16 Août 2023), tous les vins du Château Bel Evêque offrent générosité, personnalité, talent et un grand potentiel de garde. Les 20 hectares de vignoble sont complantés en carignan, mourvèdre, cinsault, grenache, syrah et bourboulenc. Depuis l’acquisition du domaine en 1986, 70% des vignes ont été replantées en syrah, mourvèdre et carignan, cépages dit améliorateurs et qui permettent au Domaine de conserver l’AOC Corbières.

Les diverses parcelles sont plantées sur des terrains argilo-calcaires où les remontées salines sont parfois très importantes ; de même le problème du sel se retrouve dans les sols calcaires où la roche est très dure. Seul le fond du vallon près des étangs possède un sol plus épais et plus riche par les alluvions. Le rendement moyen est de 30 Hl/Ha. Les vendanges sont exclusivement manuelles, et certaines années des vendanges en vert sont nécessaires. L’entretien des vignes se fait selon les principes de l’agriculture raisonnée. Selon le souhait de Pierre Richard, toutes les vinifications sont effectuées en macération carbonique, ceci afin de conserver au vin les arômes et les couleurs et ainsi respecter la typicité du terroir.

Le Château Bel Evêque propose à la vente environ 80 000 bouteilles pour sa gamme complète.

Le Château Bel Evêque rouge ©E-Wines

Cépages : Syrah, Grenache, Mourvèdre et Carignan

Robe grenat éclatante, de belle intensité. Nez de fruits noirs confiturés, myrtille sur des touches de vanille et d’épices de garrigue. Bouche riche très parfumée aux tannins soyeux, belle souplesse et rondeur. Malgré une typicité prononcée, on reste sur la finesse. Peut-être oublier dans la cave entre 8 et 10 ans.

Propositions d’accords mets et vins : sur les grillades aux épices de garrigue, sur un cochon de lait rôti à la broche ou sur le gibier de saison.

Château Bel Evêque Reserve "Cuvée Cardinal", Corbières ©E-Wines

Cépages : Syrah, Mourvèdre (Les plus vieilles vignes). Vieilli en fûts de chêne neufs pour une grande partie de l’élevage, il s’agit là de la cuvée prestige du Domaine. Robe pourpre et profonde, au disque violet. Nez de fruits rouges et d’épices, poivre noir. Bouche ample et grasse, bel équilibre entre le fruit et la fraîcheur apportée par une note boisée très bien fondue. Grand vin de garde, Sera parfait sur les viandes rouges, l'agneau et le gibier.

Propositions d’accords mets et vins : sur une souris d’agneau, sur une épaule d’agneau frottée au romarin et cuite au four avec ses pommes de terre rustiques, sur le gibier de saison.