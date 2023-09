Le grand test des marques: rares sont les coups de foudre pour les éclairs au chocolat (COMPARATIF)

Aspect du packaging : dans l’ensemble, c’est on ne peut plus simple : un emballage en plastique dur transparent. Difficile donc de donner une note différente à chacun, mais Aldi et Colruyt ont su jouer sur les logos et une étiquette solide et bien placée pour faire une petite différence.

Aspect du produit : le moins bel éclair était celui proposé par Lidl. Peu généreux en chocolat, très mou et sans odeur attirante, c’était loupé. Pour Delhaize, c’était déjà plus gourmand, mais le chocolat avait une texture très spéciale, avec une sorte de gélatine tout autour. Pour Carrefour, l’odeur était agréable, mais la pâte était vraiment trop molle. Pour Intermarché, la pâte était un peu molle et humide, mais l’odeur du chocolat et de la pâte était bonne, et la crème en quantité généreuse. Enfin, Colruyt et Aldi cochaient toutes les cases.

Valeur nutritionnelle : Nutri-Score D pour tout le monde, on parle évidemment d’une viennoiserie très sucrée et grasse.

Lisibilité de l’étiquette : pour Delhaize et Lidl, c’était vraiment insuffisant et illisible. À revoir absolument. Pour le reste, c’était correct, mais c’est le genre d’emballage où il est toujours difficile de s’y retrouver.

Goût : objectivement, rien ne vaut les éclairs des vraies pâtisseries. Le seul qu’on a vraiment apprécié vient de chez Colruyt. C’est presque le seul où on a goûté un minimum la crème pâtissière. De plus, le chocolat et la texture du dessert étaient agréables. Intermarché se classe juste derrière car la crème manquait vraiment de goût. Carrefour obtient juste la moyenne, et les autres sont tous en échec. Le moins bon ? Celui vendu chez Lidl. Le chocolat était plutôt bon, mais la texture de la pâte était très élastique, et la crème peu présente et sans goût.

Rapport qualité-prix : dans l’ensemble, on est dans la même gamme de prix pour tout le monde, entre deux et trois euros pour deux éclairs. Ils avaient tous une taille similaire, d’ailleurs. Voici le détail dans l’ordre : Aldi et Colruyt (2,09€), Lidl (2,19), Carrefour (2,75€), Intermarché (2,77€) et Delhaize (2,87€). Pour info, il y a des promotions dans les prochains jours chez Intermarché (2+2 gratuits) et Delhaize (3+1 gratuit).

