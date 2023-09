Delhaize sur sa lancée : voici la liste des 17 nouveaux magasins franchisés

On savait que le conseil d’entreprise de ce lundi 4 septembre allait permettre à la direction d’annonce le passage en franchise de nouveaux magasins, et c’est chose faite. Après les 15 premiers annoncés le mois dernier, Delhaize a dressé une liste de 17 nouveaux magasins intégrés qui seront repris dans les mois à venir. “L’ouverture de cette deuxième série de supermarchés en tant que supermarchés Delhaize indépendants est prévue dans le courant des mois de novembre, décembre 2023 et janvier 2024. Ces reprises s’inscrivent dans le cadre du plan de l’enseigne visant à renouer avec la croissance des 128 supermarchés en gestion propre”, annonce Delhaize par voie de communiqué.