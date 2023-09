Aldi lance la saison des foires au vin: il y aura encore des bonnes affaires, voici notre sélection !

ROUGES

Tous les vins rouges que nous avons dégustés sont marqués par un degrés de sucre important qui sera qualifié d’excessif par un amateur de vin qui cherche la spécificité d’un millésime, d’un terroir, ou d’un cépage. Cette charge en sucre gomme les particularités des vins mais aussi ses défauts. Ce sont des vins qui plairont à la génération des consommateurs de coca cola et d’hamburger conditionnés par la haute teneur en sucre de leur alimentation. On peut comprendre le référencement de vins rouges assez sucrés d’Aldi par son choix de s’adresser à des néo-consommateurs éduqués aux saveurs sucrées.

1. Vida Libre, Garnacha Monastel, Vinho Tinto, Espagne

Dès la première gorgée, Vida Libre ne cherche pas à dissimuler ses muscles et cherchent à en imposer. Un vin puissant, assez chaud, plutôt fruité, bien structuré, avec des tanins soutenus. Assez costaud il faudra le confronter à un solide steak au poivre, un chile con carne ou un spaghetti al diabolo.

Vida Libre, Garnacha Monastel, Vinho Tinto, Espagne ©D.R

Alc. 14,5 % Prix : 5,99€

2. Berço do Infante, Beira Interior, Portugal, 2020

Un nez de noix de coco, de vanille et de cacao, subtilement fumé et toasté. Un vin puissant et robuste élaboré en altitude près de la frontière espagnole, ce qui explique sa fraicheur. En altitude les températures sont moins élevées et les raisins gardent de l’acidité. Assez souple et fruité il s’associera bien avec des travers de porc grillés, une carbonade flamande ou un plat de légumes gratinés.

Berço do Infante, Beira Interior, Portugal, 2020 ©D.R

Alc. 13 %, Prix : 5,99€

3. Forte Elerone, Vino rosso, Pouille, Italie, 2019

Le soleil du sud de la botte n’a pas manqué sa mission ! le raisin est bien mûre et même un peu en sur maturité. Les saveurs sucrées de la confiture de fraise et de myrtille tapissent la bouche. Les fruits rouges confits bien présents doivent pousser des coudes pour dominer la chaleur de l’alcool et le sucre résiduel. Un vin facile, agréable à accompagner de petits os caramélisés, de hamburger, ou d’un pizza.

Forte Elerone, Vino rosso, Pouille, Italie, 2019 ©D.R

Alc. 14 % Prix : 5,49€

4. Primitivo, Nero di Troia, IGP Pouille, Italie, 2022

Un vin souple, crémeux, très gouleyant, assez confit et rond avec des tanins doux. On apprécie les notes de prunes, de tabac, de cuir et de poivre noir. A marier avec des plats mijotés : Un ossobuco, un bœuf bourguignon, ou une langue de bœuf.

Primitivo, Nero di Troia, IGP Pouille, Italie, 2022 ©D.R

Alc. 14 % Prix : 5€

BLANC

5. Bernal Estates, Chardonnay Reserve, Central Coast, USA, 2021

Un chardonnay bien structuré, aves des saveurs de fruits tropicaux comme la mangue, l’ananas ou la papaye, mais aussi de poire bien mûre. Une note de vanille et de levure en fin de bouche apporte une belle longueur. Parfait sur une salade, des gambas ou pourquoi pas un homard, une belle volaille au four ou des fromages persillés.

Bernal Estates, Chardonnay Reserve, Central Coast, USA, 2021 ©D.R

Alc. 13,5 % Prix : 9,99€

ROSE

6. Carayon la Rose, Pays d’Oc, France, 2022

Un nez floral de lilas et d’aubépine. Une bouche qui évolue vers des fruits rouges comme la groseille et la mûre. Les notes végétales de fougère apportent une légère amertume. Le rosé typique de l’apéritif qui se prolonge sur la terrasse aves les tapas ou autour du barbecue avec ses brochettes de poulet et poivron grillées.

Carayon la Rose, Pays d’Oc, France, 2022 ©D.R

Alc. 12 % Prix : 5,79€

MOUSSEUX

7. Grande Alberone, Prosecco rosé, Italie, SM

Les vins rosés et les effervescents sont à la mode ! Alors un prosecco rosé ne peut que séduire nos papilles. L’habillage assez pompeux sur une bouteille sérigraphiée impressionne. La couleur rose saumon interpelle. Le nez me rappelle le bonbon anglais, le guimauve et la lavande, des saveurs douces qui réveillent d’agréables souvenir d’enfance. La bouche est crémeuse, élégante, assez ronde et ample. Un très beau prosecco, assez dosé, qui plaira en toutes circonstances et en toutes compagnies. Idéal pour les réceptions officielles, sur la tarte au fruit du dimanche après-midi ou plus intimement au fond du lit avec sa bien-aimée, et ce ne sera pas le faible degré d’alcool qui vous fera tourner la tête.

Grande Alberone, Prosecco rosé, Italie, SM ©D.R

Alc. 11 % Prix : 8,99€