Griller, rôtir et cuire à la vapeur : le trois-en-un de Moulinex a vraiment tout pour plaire

Air fryer : des frites bien meilleures pour la santé

Les frites, on adore, mais comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser. Si l’on se réserve la dégustation des vraies frites, cuites à la graisse de boeuf, dans les bonnes baraques à frites et sur les champs de foire, à la maison, la friteuse est bannie. Dur dur pour l’amateur de cette spécialité bien belge que nous sommes. Mais avec l’invention de l’air fryer, ce petit plaisir est à nouveau permis sans avoir toute la maison qui sent le graillon. Alors, on teste. Premier essai avec des frites spécialement élaborées pour les cuissons dans ce type d’appareil. On programme température et temps de cuisson et on laisse le Moulinex Esay Fry, Grill and Steam faire le reste. C’est prêt, place à la dégustation. Verdict : des frites croustillantes et dorées, un peu trop sèches à notre goût. On se rapproche des frites surgelées.

Deuxième test avec des frites fraîches. 600 gr de pommes de terre et un filet d’huile. On mélange le tout dans un saladier pour imprégner un minimum les frites et direction l’Air Fryer. Le mode programme fait le reste. Résultat ? Des frites comme on les aime, dorées, croquantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur. Un vrai régal, avec une quantité infime de matière grasse.

Et pour les accompagner, pourquoi pas un poulet rôti ? La capacité de la cuve permet d’y placer une volaille de belle taille. Notre poulet est ressorti avec une peau bien croquante et une chair juteuse. Pas besoin de nettoyer le four une fois la cuisson terminée, la cuve passe au lave-vaisselle.

Les nombreux programmes de cuisson automatiques vous permettent de réaliser de nombreuses recettes en vous laissant guider par l'appareil. Comme ce saumon aux petits légumes restés croquants qui ont régalé tous nos convives.

Vous l'aurez compris, cet appareil est bien plus qu’un Air Fryer car les fonctionnalités qu’il propose vous permettent de rôtir, de braiser, de cuire à la vapeur... Impossible d’énumérer toutes les fonctions de ce petit bijou. L’application gratuite et exclusive de Moulinex vous ouvre un monde infini de possibilités et d’idées de recettes, de l'entrée au dessert.

Prix : 239,99 €. En vente dans les grandes enseignes d’électroménager.