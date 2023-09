Rien ne va plus pour Hello Fresh, en net recul en Belgique: pourquoi les boxes repas sont en perte de vitesse

En l'espace de dix ans, les sociétés de boxes repas se sont multipliées et ont séduit un public toujours plus important. La période du coronavirus a permis au secteur de multiplier ses ventes, mais le soufflé semble à présent retombé. Entre 2018 et 2022, Hello Fresh a connu sa plus forte croissance, passant de 2,40 millions à 8,52 millions de clients à travers le monde. Cette année, elle a perdu plus d'un million de clients (7,3). Selon une enquête de GfK, le chiffre d'affaires de la société allemande a dégringolé de 45% en Belgique en l'espace d'un an. Si la pandémie offrait une alternative intéressante aux consommateurs désireux d'éviter au maximum le risque de contagion en se faisant livrer leurs boxes repas à domicile, la donne a changé depuis le début du conflit en Ukraine. L'hyperinflation que nous avons connue depuis plus d'un an a poussé les consommateurs à faire plus attention à leurs dépenses. Et les boxes repas en font logiquement les frais, jugées trop chères par rapport aux courses classiques, malgré la facilité qu'elles offrent aux consommateurs. Même son de cloche du côté de Smartmat, la société mère de Foodbag et du supermarché en ligne Rayon, qui a déjà vu son bénéfice chuter de plus d'un million d'euros l'année dernière.