Fermé jusqu’au 22 décembre, Aqualibi est en pleine métamorphose, “des attractions uniques dans le Benelux” (REPORTAGE)

Wavre - Parc d'attractions Walibi: Visite de chantier à Aqualibi. A Wavre le 7 septembre 2023 ©JC Guillaume

Selon la direction de Walibi ces quatre nouvelles attractions sont uniques dans le Benelux et offriront de nouvelles expériences aux visiteurs. On retrouve d’abord le Duelling RocketBlast, qui “permettra des duels de glissades en bouées biplaces avec des descentes et des remontées à grande vitesse grâce à une technologie innovante de propulsion par jet d’eau. Il s’agit de la première attraction aquatique en son genre en Europe”. Le second se nomme actuellement (tous les noms pourraient changer d’ici le 22 décembre, NdlR) Rally Racer “propose une course en tapis sur 2 voies avec différents points de duels renforçant l’esprit de compétition alors que les utilisateurs sprintent côte à côte. Il s’agit du premier toboggan du genre au Benelux”. Autre nouveauté, le Canon Bowl qui “mènera les visiteurs, embarqués sur des bouées biplaces, tout droit dans un grand entonnoir où ils tourbillonneront avant de déboucher dans l’ouverture pour une descente finale vertigineuse”.

Enfin, la structure la plus impressionnante est certainement celle du Tornado Wave, avec sa forme de vague énorme qui “propulsera les visiteurs, installés dans des bouées biplaces, d’abord à haute vitesse dans un virage le long de la paroi extérieure et ensuite dans un gigantesque vague pour une poussée d’adrénaline garantie. C’est le premier toboggan en Europe à combiner les éléments 'vague' et 'virage d’accélération'”.

