Le Belge se sent plus en sécurité quand la lumière est allumée

Lumière versus obscurité

"27 % des Belges se disent franchement effrayés par l'obscurité et 45 % s'y sentent mal à l'aise. 80 % se sentent généralement plus en sécurité lorsque la lumière est allumée. La lumière nous donne un sentiment de sécurité, mais elle contribue aussi à sécuriser l’habitat." Ainsi, pour 85% des sondés, un bon éclairage permet de dissuader les voleurs. "Il n'est donc pas surprenant que 51 % des personnes interrogées déclarent dormir occasionnellement avec la lumière allumée (à l'intérieur ou à l'extérieur). Outre le fait de mieux voir, c'est la sécurité qui constitue la principale motivation."

1 Belge sur 3 déclare craindre un cambriolage ou un vol, particulièrement en cas de longue absence du domicile, par exemple en vacances. "28% parlent même d'une véritable "phobie". Près de 9 Belges sur 10 (87%) simulent leur présence à la maison, le plus souvent par des méthodes "classiques". Que ce soit en demandant aux voisins ou à la famille de relever le courrier (79 %), en laissant quelques lampes allumées de temps à autre (58 %). 76% des personnes interrogées estiment que cela fonctionne mieux avec une minuterie automatique avec allumage et extinction aléatoires. C'est ce que permet l'éclairage intelligent Philips Hue ou en invitant une personne proche à fermer et ouvrir stores ou rideaux (53 %).

Le système de sécurité idéal

Pourtant, malgré les craintes, seuls 28% des personnes interrogées disposent d'un système de sécurité chez elles. "La plupart des Belges (77 %) estiment toutefois que ce type de système ne devient vraiment intéressant que lorsqu'il peut tout gérer, y compris l'éclairage, à partir d'une application centrale. Les Belges attachent une grande importance aux caractéristiques que devrait comporter un tel système de sécurité. Les huit fonctionnalités soumises à enquête sont toutes considérées comme importantes par 3 Belges sur 4. C'est la commande "Allumage automatique dès détection d'un mouvement" qui recueille le plus de suffrages (87%).

Allumage automatique dès détection d'un mouvement (87 %)

Envoi de notifications d'alarme sur smartphone (84% - 90% chez les moins de 34 ans)

Caméras bien visibles pour les cambrioleurs sachent qu'ils sont filmés (82%)

Eclairage intelligent avec simulation de présence (82%)

Alerte automatique de la police ou des services de sécurité (79 %)

Alarme sonore en cas de détection de mouvement (78 %)

Caméras de surveillance en fontionnement permanent à l'intérieur et à l'extérieur (77%)

Application centrale pour tout piloter à distance : éclairage, caméra, notifications, etc. (77%)

Des fonctionnalités présentes, notamment, dans le nouveau système de sécurité domestique Philips Hue Bright, qui combine éclairage et sécurité au sein d'une appli centrale. Le système intelligent a été complété par des détecteurs de mouvement, des capteurs de contact, des caméras de surveillance, ainsi que par de nouvelles fonctionnalités dans l'application.

"Philips Hue se préoccupe depuis un bon moment déjà de la sécurité domestique, avec des automatisations d'éclairage et des détecteurs de mouvement. Les accessoires que nous avons ajoutés répondent à ce que les consommateurs attendent d'un système de sécurité : une combinaison d'éclairage intelligent, de caméras performantes et d'une appli innovante qui permet aux utilisateurs de recevoir des images et des informations en temps réel. Avec des lampes qui s'allument automatiquement, on donne l'impression qu'il y a toujours quelqu'un à la maison. Les notifications de mouvement informent en permanence de ce qui se passe dans l'habitation. La fonction talk-back permet à l'utilisateur de s'adresser à distance à ses hôtes, indésirables ou bienvenus. Et d'une simple touche d'écran, on peut faire clignoter les lampes et déclencher l'alarme de la caméra de surveillance. Tout cela contribue à votre tranquillité d'esprit, où que vous soyez", conclut Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue chez Signify.