Les prix continuent de grimper dans les supermarchés malgré une inflation qui ralentit: voici pourquoi le gouvernement n'intervient pas

"Malgré les nombreuses actions pouvoir d’achat organisées par les supermarchés, nous ne constatons toujours pas de baisse sur le ticket de caisse", observe Julie Frère, porte-parole de Testachats. "Nous sommes pourtant en droit de l’espérer, sachant que la baisse des prix de certaines matières premières telles que les produits laitiers, les céréales et les huiles est à l’œuvre depuis un certain temps. Ces baisses auraient dû se refléter dans le prix des produits contenus dans notre panier. Pourtant, celui de l'huile de friture, du lait demi-écrémé, du fromage jeune, de la farine et des pâtes continue d’augmenter! Les entreprises agro-alimentaires se réservent-elles le bénéfice de ces baisses de prix ? On peut très sérieusement se poser la question et il s’agit dans ce cas d’une véritable gifle pour les consommateurs qui sont confrontés à des caddies très coûteux depuis plus d’un an et demi."

De son côté, le ministre de l'Economie, Pierre-Yves Dermagne, assure que l'évolution des prix des denrées en Belgique suit celle de nos pays voisins. "Il n'y a pas d'anomalie belge constatée dans l'évolution des prix", selon M. Dermagne. Français, Allemands et Néerlandais sont globalement logés à la même enseigne. Si l'on observe la hausse des prix depuis début 2022, le niveau allemand est plus élevé, le français le plus bas, la Belgique se situant plus ou moins au même niveau que les Pays-Bas. "Il y a même une nouvelle rassurante. L'évolution du prix de la viande ou du sucre a été plus basse que dans nos pays voisins", a affirmé le ministre.

Un constat que nous ne partageons pas, comme en atteste notre dernière enquête sur l'évolution des prix d'un panier de 30 produits identiques, achetés en France (Auchan) et en Belgique (Colruyt). Sur les 30 produits analysés avec un relevé de prix début juillet et un second mi-août, seuls 5 avaient baissé de prix en Belgique tandis que 9 avaient augmenté. En France, 16 affichaient un prix moins élevé et seuls 3 étaient plus chers. Preuve que les prix n'évoluent pas de la même manière de part et d'autre de la frontière. Sur le ticket de caisse, une différence de 25% était observé début juillet et elle culminait à 40% mi-août.

En France, le gouvernement a déjà pris différentes mesures pour augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs et contrer cette inflation. Les prix de quelque 5 000 produits seront ainsi gelés. De même, sous l'impulsion du ministre de l'Economie Bruno Lemaire, fournisseurs et distributeurs se sont mis à table pour renégocier les prix dès septembre, ce qui devrait déboucher sur des baisses de prix dès janvier. Enfin, le ministre a également obligé les supermarchés à répercuter "obligatoirement et immédiatement" les baisses de prix accordées par les industriels afin qu'ils ne les retardent pas pour améliorer leurs marges. Et Bruno Lemaire n'a pas hésité à accuser certaines multinationales étrangères de ne pas jouer leur rôle dans la lutte contre l’inflation. Il a notamment cité PepsiCo, Nestlé et Unilever, tout en qualifiant Barilla de bon élève.

Et chez nous? Pierre-Yves Dermagne avait bien tancé les industriels également, menaçant de révéler la liste des sociétés qui n'acceptent pas une renégociation des prix. Un accord était attendu pour la mi-juillet, avec un effet à la baisse sur les prix. Force est de constater, du moins pour le panier de produits que nous avons relevé, que cela n'a pas été le cas. L'huile en est la parfaite illustration. Son prix a augmenté alors que l'on s'attendait à une baisse... comme on l'a constaté en France.

Bloquer les prix, fixer un prix maximum ou des marges bénéficiaires maximum lorsqu'une anomalie de la hausse des prix est constatée a aussi été mis sur la table par le PS. La N-VA, les libéraux et le CD&V n’y sont pas favorables et le texte n'a pas été mis au vote. L'évolution des prix restera cependant sous surveillance, a assuré le ministre Dermagne. Deux études sont attendues: à l'automne, celle de l'Observatoire des prix et, cet hiver, celle de l'Autorité belge de la concurrence.