L'huile d'olive, le nouvel or ciblé par les criminels

Il y a quelques mois, 259 tonnes d'olives ont aussi été volées, directement dans les champs. selon El Pais, un homme a été reconnu coupable en juin du vol de 19 000 litres d'huile d'olive, également dans la province de Cordoue. Le journal rapporte également que la Guardia Civil reçoit de plus en plus de rapports faisant état de vols d'olives dans les champs.

L'explosion des prix de l'huile a fait grimper le litre en magasin à 10 €, un seuil qui paraissait impensable il y a un an. D'une année sur l'autre, le prix a augmenté de 38,8 pour cent et, selon El Pais, le prix de l'huile extra vierge de la plus haute qualité a augmenté de 228 pour cent au cours de cette période.

Outre la sécheresse, il n’y a pas non plus assez de pluie pour des récoltes réussies cette saison, et les prévisions prévoient peu de précipitations. L’attente d’un faible volume de production fait également grimper les prix. Dans le même temps, la culture des olives en Italie connaît des problèmes qui exercent une pression supplémentaire sur l'offre sur le marché mondial. L'association espagnole de consommateurs OCU réclame des mesures. Selon l'organisation, la forte hausse des prix dans les supermarchés est en partie le résultat de la spéculation sur le marché, car l'huile qui se trouve aujourd'hui dans les rayons des magasins a été achetée aux producteurs à des prix bien inférieurs à ceux d'aujourd'hui.

Les producteurs attendent donc avec impatience la prochaine récolte, qu'ils espèrent encore pouvoir sauver s'il pleut suffisamment dans les prochaines semaines. Ce qui pourrait alors refaire baisser les prix, selon le ministre de l'Agriculture Luis Planas.