Pailles en carton potentiellement nocives: vers une interdiction de certains modèles dès 2024

Selon l’agence européenne de l’environnement, les alkyls perfluorés et polyfluorés (PFAS) sont “un groupe incluant plus de 4 700 produits chimiques d’origine anthropique largement utilisés qui s’accumulent au fil du temps chez l’être humain et dans l’environnement. Ils sont connus sous le nom de “produits chimiques éternels” (forever chemicals), car ils sont extrêmement persistants dans notre environnement et dans notre corps. Ils peuvent entraîner des problèmes de santé tels que des lésions hépatiques, des maladies thyroïdiennes, de l’obésité, des problèmes de fertilité et des cancers”.

Pas de quoi se réjouir, donc. Plusieurs associations européennes ont déjà soulevé le problème, dont Testachats, et réclament un changement de législation.

Nous avons posé la question au cabinet du ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, et le sujet est semble-t-il pris au sérieux. “Un projet d’interdiction globale des PFAS devrait être soumis bientôt aux États membres par la Commission européenne. Le SPF Santé publique suit le dossier de près. Une proposition de la Commission Européenne sera mise sur la table à l’automne, nous aurons plus d’informations à ce moment-là. La question des pailles sera très probablement clarifiée dans cette proposition. Le projet entrera normalement en vigueur d’ici 2025, nous explique sa porte-parole Sandrine Daoud. Mais on attend aussi une restriction plus immédiate au développement des matériaux destinés à entrer en contact avec les aliments. Celle-ci entrerait en vigueur dès 2024. Elle pourrait déjà limiter l’utilisation de certains PFAS dans les pailles par exemple, mais pas tous les PFAS. Il se peut donc qu’il en reste encore dans ces pailles en carton.”