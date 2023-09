Foire aux vins: voici les bons plans chez Colruyt et Intermarché

La sélection chez Colruyt

Gran Baron, Cava Brut

Un grand classique, maintenant certifié végan qui ne déçoit jamais. Un assemblage traditionnel des trois cépages catalans : Macabeo, Xarel-lo et Parellada. Un cava structuré porté par une belle acidité et une légère amertume mordante. Légèrement dosé c’est une bulle passe-partout qui se sent à l’aise à l’apéritif, accompagné de tapas ou sur une tarte aux fruits. Des belles notes de noyaux, et d’agrumes. Alc. 11,5%, Prix : 7,49€ ( + action magnum) Notes : 85

Aigle Noir, Chardonnay, Pays d’Oc, Gérard Bertrand, 2022

Un vin bio assez rond qui flatte les papilles d’entrée de jeu. Assez gras et volumineux avec des touches de nectarine et de poivre blanc. Il est marqué par des notes beurrées, levurées, toastées, grillées et de fruits secs. A servir bien frais sur des poissons en sauce, un poulet grillé à l’estragon ou un fromages à pâte dure. Alc. 13%. Prix : 7,69€ ( + action magnum)Notes : 87

La Guardiense, D.O. Flanhina del Sannio, Campanie, Italie

Un vin du sud de l’Italie qui étonne par sa fraicheur et son élégance. Issu 100% du cépage falanhina, il est à la fois floral et fruité. Les Arômes de fleurs blanches comme le muguet et le lilas se disputent le devant de la scène avec les notes de citrons verts et d’ananas. Un vin vibrant souligné par une fine amertume. A accompagner de « gamberos rossos « grillées au feu de bois. Alc. 12,5%. Prix : 6,95€ Notes : 88

Las Mulas, Cabernet Sauvignon Reserva, Miguel Torres, Chili, 2021

Un vin bio et vegan originaire de la vallée centrale entre la Cordière des Andes et l’Océan Pacifique à la hauteur de la ville de Curico à 350 km. au sud de Santiago. Une véritable « salsa » d’épices, fougueuse, ardentes et endiablée. Assez rond et puissant c’est le partenaire idéale des « assados » de côtes à l’os ou gigot d’agneaux. Alc. : 13,5%. Prix : 7,49 (+ action magnum) Notes : 88

Château Larose-Trintaudon, Cru-Bourgeois supérieur, Haut-Médoc, 2019

Il faut profiter de ce millésime solaire de 2019 qui offre des vins généreux, soyeux, amples et envoutants qui il faut bien l’admettre sont marqués par l’alcool. Larose-Trintaudon est une valeur sûre et en 2019 c’est encore plus vrai. Beaucoup de fruits noirs avec une touche de liqueur de cerise et de bois de cèdre. Alc. 13,5%. Prix : 15,98€. Note : 88

Les Hauts Rocs, Côtes du Rhône Village, 2021

Un bouquet de thym, de romarin et de sauge explose directement en bouche. Ensuite s’enchainent les saveurs de cerise et de groseille. Le tout assaisonné par le moulin de poivre. Mais ce qui nous plait particulièrement c’est sa fraicheur en bouche, bienvenue au milieu de la garrigue. Alc.14%, Prix : 6,95€, Note : 87

Caramia, Cantele, D.O. Salice Salentino, Pouille, Italie

Un vignoble baigné par les courants marins de l’Adriatique et la mer Ionique. Ce qui explique cette note saline qui domine les saveurs de fruits rouges évoluant vers le cuir, le tabac et les épice orientales. Une envie irrésistible de curry ne devrait pas vous surprendre. Alc. 13%, Prix : 5,99€ Notes : 88

La sélection chez Intermarché

MOKOblak, Sauvignon blanc, Marlborough, Nouvelle-Zélande, 2022

Couleur jeune verte légère. Une belle attaque sur la fraicheur avec des notes de menthe, jasmin, ciboulette et poivre blanc qui évoluent vers des arômes citriques de zeste de citron vert, et d’orange amère. Un beau choix pour l’apéritif, les fruits de mer ou les fromages de chèvre. Alc. 12,5%. Notes : 88

Pinot-Gris, J.Hauller & Fils, Alsace, 2022

Un vin d’Alsace sec, situé au bas de l’échelle de sucrosité, ce qui mérite notre attention. Il n’en est pas moins dense et riche, ce qui donne une impression de rondeur. Un beau pinot-gris aux aromes fumés et poivrés. Il remplacera sans aucun complexe un vin rouge sur de la volaille, les légumes grillés ou un foie gras. Alc. 12,5%. Notes : 88

Domaine, Plessis Renoir, Saint-Nicolas de Bourgueil, Val de Loire, 2022

Un vin frais et fruité qui associe le caractère vif et tranché du cabernet franc. Un florilège de poivre noir, de poivre de Sichuan, de violette, de prune et de cassis. Des tanins croquants en fin de bouche. Idéal sur un tartare de bœuf ou une grillade de thon. Alc. 12,5%. Notes : 86

Château Vernous, Cru Bourgeois, Médoc, 2020

Un vin structuré, bien charpenté, avec de beaux atouts avenants de fruits rouges bien mûrs comme la fraise, la framboise et la cerise. Un bel exemple de l’équilibre à la bordelaise. A ouvrir sur les viandes rouges ou du gibier. Alc. 13%. Notes : 87