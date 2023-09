Le grand test des marques: un seul houmous se détache de la concurrence pour l’apéro (COMPARATIF)

À lire aussi

Le houmous au banc d'essai ©IPM Graphics

Aspect du packaging : dans l’ensemble, c’est on ne peut plus simple : un emballage en plastique transparent. Difficile donc de donner une note différente à chacun, mais les étiquettes de Delhaize et Lidl étaient trop simples. Pour Intermarché, on a trouvé qu’un trio de houmous, ce qui est donc plus compliqué à comparer.

Aspect du produit : deux produits sortent du lot, avec des pois chiches entiers en décoration qui donnent envie de goûter le produit : Carrefour et Aldi. Pour Colruyt, on a vraiment apprécié l’odeur du produit. A contrario, on a regretté le manque d’odeur des produits Lidl et Intermarché.

Valeur nutritionnelle : Nutri-Score A pour tout le monde, c’est une bonne nouvelle pour un apéro équilibré.

Lisibilité de l’étiquette : ce n’était pas terrible dans l’ensemble, même ceux qui ont la moyenne ont des efforts à faire. Pour une fois, c’est la grande marque qui obtient d’ailleurs la meilleure note. C’est assez rare pour être souligné.

Goût : trois produits sont en échec : Lidl, Intermarché et Colruyt. La raison était un goût trop léger, ou pas assez fin. Par exemple, le houmous Intermarché avait un goût de pois chiche concassé, uniquement. La grande marque – Père Olive – est un peu décevante, avec un goût un peu trop vinaigré qui le rend écœurant. Pour le reste, c’était d’un très bon niveau, avec une mention spéciale pour Carrefour, largement au-dessus des autres.

Rapport qualité-prix : pas de grande différence de prix dans ce cas-ci. La grande marque est plus chère mais propose un pot plus grand que les autres. Voici dans l’ordre : Père Olive (3,89 €), Intermarché (3 €), Carrefour (2 €), Delhaize (1,99 €) et Colruyt, Lidl et Aldi (1,35 €).