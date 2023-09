Prix des télécoms, la facture est salée: le Belge paie jusqu’à 44,3 € de plus que le Français pour son abonnement !

Pour un service 3P ayant les mêmes caractéristiques internet fixe, télévision et téléphonie fixe (et donc sans partie mobile), le consommateur belge doit payer mensuellement 44,3 € de plus que son alter ego français, 24,9 € de plus qu’en Allemagne, 20 € de plus que les Néerlandais et 19,4 € de plus que les Luxembourgeois. “À titre exhaustif, signalons qu’un consommateur belge n’ayant besoin que d’un service 3P avec un débit de 50 Mbps et 30 chaînes de télé doit payer plus que son alter ego français (€16,4 de plus), mais moins que ses équivalents allemand (€1,0 de moins), néerlandais (€11,0 de moins) et luxembourgeois (€11,6 de moins)”, souligne Petra De Sutter, dans sa réponse au député.

La Ministre des Télécommunications s’en réfère aussi à la réponse fournie par l’IBPT quant à l’impact de l’arrivée d’un quatrième opérateur sur les prix. “Dans les pays où un acteur supplémentaire est récemment arrivé sur le marché (la France et les Pays-Bas), les prix ont diminué à court ou à moyen terme. En France, le niveau des prix a connu une diminution de 45 % entre 2012 (année où un quatrième opérateur mobile est arrivé sur le marché) et 2019. La plus forte diminution a eu lieu en 2013 par rapport à 2012 (environ 30 % sur une base annuelle). Ces dernières années, le niveau des prix s’est stabilisé en France. Aux Pays-Bas, le niveau des prix a diminué de 56 % entre 2012 et 2020. Après une baisse relativement faible du niveau des prix en 2013, une baisse annuelle des prix d’environ 10 % a suivi entre 2014 et 2016, pour remonter à environ 15 % en 2017 et 2018. Ensuite, la baisse des prix s’est affaiblie. En outre, de nouvelles marques “low cost” ont fait leur apparition dans ces pays et de nouveaux types d’offres sont arrivés sur le marché (comme l’utilisation d’offres groupées de données illimitées). Une étude conduite par le régulateur britannique Ofcom confirme l’impact que l’arrivée d’un opérateur supplémentaire peut avoir sur le niveau des prix des marchés où ils sont actifs. L’étude conclut que les prix sont entre 17 et 20 % plus faibles en moyenne dans les pays dans lesquels un opérateur mobile supplémentaire est actif.”

De son côté Roberto D’Amico ne croit pas du tout à une baisse des prix suite à l’arrivée de ce quatrième opérateur, à savoir Insky, une coentreprise fondée par le Belge Citymesh et le Roumain DIGI qui démarrera ses activités d’ici quelques mois. “La Ministre De Sutter nous fait miroiter des baisses de prix grâce à plus de concurrence entre les opérateurs privés, mais ce dont nous avons besoin, c’est d’un internet public.”

”En Belgique, les prix des abonnements internet et télécoms augmentent très régulièrement alors que les tarifs sont déjà très élevés et supérieurs à ceux pratiqués dans les pays voisins”, observe le député. “En juillet, Proximus a décidé d’augmenter une nouvelle fois ses tarifs, c’est la deuxième fois en un an… Comment est-ce possible alors qu’il s’agit d’une entreprise encore majoritairement publique ?” Le PTB souhaite que Proximus redevienne une entreprise entièrement publique, détenue à 100 % par l’Etat, “et que le déploiement de la fibre optique ne soit pas payé une deuxième fois par les consommateurs via des factures élevées.”

Roberto D’Amico et le PTB estiment également que l’accès à internet est un droit, un besoin fondamental en 2023. “Pour ça, nous avons besoin d’un vrai service public qui garantisse l’accès à internet, nous devons avancer vers la gratuité pour les ménages”, conclut le député qui avait déposé en juillet un amendement en séance plénière au Parlement fédéral pour rendre gratuit l’abonnement internet aux ayants droit du tarif social.