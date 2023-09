"Shrinkflation": Carrefour dénonce les marques qui masquent l’augmentation des prix… avant d’être aussi rappelé à l’ordre

La “shrinkflation”, un nom barbare qui désigne une pratique peu honnête de nombreuses marques pour masquer les effets de l’inflation. Un procédé tout simple qui consiste à réduire la quantité de produit dans l’emballage pour en maintenir le prix identique et ainsi leurrer le consommateur. Pour Carrefour France, c’en est trop. L’enseigne a décidé, dès ce lundi 11 septembre, de dénoncer les marques qui se livrent à ce petit jeu, par le biais d’affiches apposées en rayons. Carrefour fournit quatre exemples de produits concernés : les capsules Nescafé Dolce Gusto, passées de 9 grammes à 8,3 grammes, et dont le prix a augmenté de 8 %. Les chips Lay’s de PepsiCo, passés de 300 à 250 gr, et dont le prix a augmenté de 26 %. La bouteille de Lipton Ice Tea a vu son volume passer de 1,5 à 1,25 litre, tandis que son prix progressait de 40 % ! Pareil pour la mayonnaise Amora, dont le pot a fondu de 470 à 385 gr alors que son prix grimpait de 35 %.