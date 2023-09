Le cap des 3000 points d’enlèvement atteint pour bpost : "Ce nombre passera à 4000 afin de répondre à l’augmentation des volumes de colis"

Au plus l’e-commerce prend de l’importance dans nos modes de consommation, au plus le réseau de distribution doit s’adapter. Ces dernières années, bpost a dû procéder à quelques changements, mais aussi et surtout accélérer son développement sur le terrain. Ce mardi à Anderlecht, Jos Donvil, CEO de bpost Belgium, et Petra De Sutter, ministre fédérale en charge de bpost, ont inauguré le 3.000ème point d’enlèvement bpost dans le pays. “À l’avenir, ce nombre passera à 4 000 afin de répondre à l’augmentation des volumes de colis et d’offrir une alternative valable aux livraisons à domicile”, prévient déjà bpost.