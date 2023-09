Une journée dans la peau d'un facteur: nous avons suivi Olivier durant sa tournée, "ce métier a une forte vocation sociale"

Mont-Saint-Guibert - Mail Center de bpost: Olivier, facteur, explique son métier à la DH. Du centre de tri à la boîte aux lettres des entreprises et particuliers. À Mont-Saint-Guibert, le 12 septembre 2023 ©JC Guillaume

”Ma journée a commencé à 5h, sourit Olivier Jacques, notre facteur du jour. J’ai effectué la livraison de journaux dans ma zone, à Wavre. Me voilà de retour au dépôt pour trier le reste du courrier que je vais livrer ce matin.”

Et le dépôt tourne à plein régime à cette heure matinale. Les colis sont triés un par un par plusieurs équipes, le courrier prioritaire également. Les facteurs, eux, ont chacun leur espace de tri. “Nous avons chacun une étagère où chaque compartiment correspond à une rue et à un numéro de maison. Une partie du courrier nous arrive déjà triée dans le bon ordre, mais l’autre arrive en vrac.”

Après une petite heure de tri, Olivier peut aller découvrir la charge de colis du jour. “Il y en a évidemment de plus en plus depuis la crise sanitaire. Tous les matins, je livre également un distributeur automatique de colis (au Décathlon de Wavre, NdlR). Rien que pour cela, c’est déjà minimum 30 colis par jour. Par contre, le courrier reste toujours assez important, malgré ce qu’on en dit.”

C’est le sourire aux lèvres qu’il prend donc la route vers 8h30 pour une tournée qui va durer trois heures. L’occasion pour lui de voir du monde. “Le contact humain, c’est primordial dans ce métier, assure-t-il. Nous sommes parfois le seul contact qu’ont certaines personnes dans une journée. Je couvre un quartier résidentiel avec beaucoup de personnes âgées, et je prends le temps d’aller à leur rencontre et d’échanger. C’est aussi pour cela que je fais ce métier. Est-ce que c’est un rêve de gosse ? Non, mais ma maman tenait un centre de distribution de La Poste – je suis français – et j’y ai travaillé beaucoup durant ma jeunesse. Je me suis réorienté il y a sept ans, et j’ai sauté sur l’occasion.”

Le voilà donc sur le terrain toute la semaine, par tous les temps. “Ce n’est pas un métier facile. Il faut pouvoir s’adapter à tout, aux imprévus, aux aléas de la météo, etc. Cela peut paraître bête, mais quand une rue est en travaux, il faut pouvoir s’adapter et trouver une solution. C’est aussi un métier physique avec des colis qui sont parfois lourds, et il faut parfois se montrer prudent avec certains chiens”, sourit-il.

Mont-Saint-Guibert - Mail Center de bpost: Olivier, facteur, explique son métier à la DH. Du centre de tri à la boîte aux lettres des entreprises et particuliers. A Mont-Saint-Guibert, le 12 septembre 2023 ©JC Guillaume