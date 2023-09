Le grand test des marques : des résultants surprenants pour le boudin blanc (COMPARATIF)

À lire aussi

Aspect du packaging : dans l’ensemble, c’est on ne peut plus simple : un emballage en plastique transparent. Seul Colruyt déroge à la règle, avec une barquette noire qui met plus le produit en valeur. De son côté, Aldi a fait un effort sur le packaging avec une étiquette colorée et mettant en avant l’origine belge du produit. Enfin, Aubel mise sur un emballage sous vide. Ce n’est pas très esthétique, mais cela peut mettre certains clients en confiance quant à la fraîcheur du produit.

Aspect du produit : Colruyt se démarque là aussi de la concurrence, avec un boudin qui sent très bon et des fines herbes bien réparties. Au niveau visuel, c’est pratiquement la même chose chez Delhaize. L’odeur est bonne également, mais moins présente tout de même. C’est du même acabit chez Aldi. Pour la grande marque, Aubel, le boudin était vraiment très épais, le même poids que deux boudins des autres marques. Mais l’odeur et la texture donnaient tout autant envie d’y goûter. Pour les mauvais élèves, on retrouve d’abord Intermarché. Les boudins étaient moins beaux, beaucoup plus humides. De plus, l’odeur était trop discrète. C’était pire encore chez Carrefour et Lidl, où on sentait plus les fines herbes que la viande.

Valeur nutritionnelle : Nutri-Score D pour tout le monde, c’est évidemment gras et salé.

Lisibilité de l’étiquette : Intermarché, Lidl, Carrefour et Colruyt font le job, mais sans être irréprochable. Pour le reste, c’était insuffisant. Le texte était même en partie coupée chez Delhaize… Le pire, c’était la grande marque. Il a fallu une loupe pour lire clairement l’étiquette.

Goût : trois produits sont en échec : Lidl, Intermarché et Carrefour. Pour Lidl, le goût a confirmé l’odorat. On ne goûtait que les fines herbes, c’était très fort et écœurant. Pour Carrefour et Intermarché, cela manquait surtout de goût. La grande marque se situe juste au-dessus, avec un boudin trop salé. Mais au moins, cela avait du goût. Pour Delhaize, on arrivait sur un produit de qualité, même si ce n’était pas assez relevé. Pour Aldi, c’est assez spécial. En effet, cela ne goûtait pas vraiment le boudin blanc classique. On a plutôt comparé cela à un mélange entre du boudin et un chasseur ou un cervelas. C’était très bon, mais un peu hors sujet. Enfin, Colruyt est clairement au-dessus de la concurrence : goût, texture, fraîcheur, tout y était.

Rapport qualité-prix : pour une barquette d’environ 250 g, voici les prix dans l’ordre : Aubel (5,99 €), Lidl (4,19 €), Carrefour (3,95 €), Colruyt (3,29 €), Aldi (2,99 €), Delhaize (2,57 €) et Intermarché (2,45 €).