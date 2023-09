Prix des fromages: mieux vaut ne pas comparer avec la France, les écarts sont vertigineux!

C’est plus fort que le Roquefort ! La différence de prix entre les fromages en Belgique et en France atteint des sommets. Prenons le Roquefort, précisément. Il s’affiche à 1,85 € la barquette de 100 gr chez nos voisins (Leclerc) alors que le même produit est vendu 5,99 € chez Carrefour. Plus de trois fois plus cher en Belgique. La hausse des coûts de matière première et de l’énergie a bon dos. Tout comme l’écart salarial que l’on impute au système d’indexation automatique des salaires en Belgique. Une justification qui ne tient plus réellement la route si l’on en croit la dernière évaluation du Conseil central de l’économie (CCE), qui révèle que l’écart salarial entre la Belgique et les pays voisins se situe désormais autour de 1,7 %. Il y a encore un an, le CEE l’évaluait à 4,6 % et même à 6 %. Ce qui signifie que les salaires augmentent plus rapidement chez nos voisins, malgré le mécanisme d’indexation automatique des salaires en Belgique. Reste le pouvoir de négociation des enseignes françaises, plus important que celui des Belges, certes, mais cela ne justifie pas tout.