Vos fromages préférés n’ont jamais été aussi chers: +50% en un an et c’est “totalement injustifié” (COMPARATIF)

Certes, les prix du lait et de l’énergie, ainsi que l’indexation des salaires, ont pesé lourd sur la fabrication du fromage, mais lorsqu’on analyse les variations de prix, il y a de quoi se poser de nombreuses questions. “Les distributeurs font de grandes campagnes pour mettre en avant les efforts qu’ils font pour maximiser le pouvoir d’achat de leurs clients, mais ils font surtout pression sur les marques pour qu’elles baissent leurs marges. Les distributeurs ne font pas le même effort sur leurs propres marges et en profitent même pour augmenter les profits qu’ils font sur les marques propres. Cela se constate notamment chez Delhaize et Colruyt dont les prix des marques distributeurs (Delhaize, 365, Boni, Everyday) augmentent plus que les marques Nationales vendues chez eux. C’est cependant l’inverse chez Carrefour et Cora où ce sont les marques nationales qui augmentent le plus. Individuellement la palme revient à Colruyt chez qui le Cheddar a augmenté de 55 %, et Delhaize qui, en dehors des p’tits lions, a augmenté de plus de 50 % le prix de l’Emmental râpé.”

Christophe Echement trouve également étrange que les prix n’évoluent pas de manière similaire dans les différentes enseignes. “Si l’impact des prix des matières premières et de l’énergie doit être répercuté sur le prix en rayon, cela devrait se faire de manière identique et dans des proportions similaires chez tous les distributeurs. Or, ce n’est pas le cas. On peut donc se demander légitiment si certains ne profitent pas de la crise pour augmenter leurs marges. On constate d’importantes disparités entre les distributeurs au niveau des augmentations, Delhaize étant celui qui globalement augmente le plus ses prix (31 %).”

Preuve par l’exemple de ces variations anormales, le camembert de marque distributeur augmente de 43,20 % chez Delhaize et de 48 % chez Carrefour, alors que la hausse se limite à 12,10 % chez Carrefour. Pareil pour le Père Joseph, dont le prix augmente de 4,07 % chez Colruyt alors qu’il est en hausse de près de 25 % chez ses concurrents.

En ce qui concerne les prix du lait, du beurre et des crèmes, on constate que, globalement, les prix ont moins augmenté que ceux du fromage avec une moyenne de 16 %. “À noter que Carrefour fait mieux en limitant en moyenne les augmentations à 9 %, avec pour leur marque distributeur un statu quo qui peut s’expliquer par leur panier anti-inflation/actions pouvoir d’achat. Le Lait de marque Campina à lui par contre bien plus augmenté que la moyenne chez tous les distributeurs (+30 %) au contraire du lait Fairebel dont les augmentations sont restées en ligne par rapport à l’inflation.”

Au niveau des crèmes culinaires 20 % Mg, des fortes disparités existent entre distributeurs concernant leurs marques, là ou Delhaize, Colruyt et Cora augmentent de + de 35 % leur prix, Carrefour a diminué de 9 %, suite sans doute à la prise en compte de ce produit dans leur panier anti-inflation ceci est également valable pour le beurre salé.

”On se rend également compte les prix de Balade crème culinaire 20 % MG ou Carlsbourg Beurre de Baratte sont négociés avec les producteurs et que les augmentations amènent à un prix identique chez les distributeurs et que donc les augmentations sont assez similaires. Constatons quand même une belle augmentation du prix de la margarine Solo, chez tous les distributeurs avec une bonne note pour Cora qui avait déjà un prix légèrement plus élevé que les autres.”

Si le pic des augmentations a été atteint en février/mars, on ne note pas encore de réelle baisse des prix. "Tout au plus quelques légères baisses sur certains produits. On s'attend même à ce que les augmentations, moins marquées, se poursuivent dans les prochains mois. Les renégociations seront menées dans les prochaines semaines avec les fournisseurs et la baisse réelle des prix ne sera probablement pas une réalité avant mars prochain", conclut Christophe Echement.