Après les Diables Rouges, Jupiler devient sponsor officiel des Red Flames, “rassembler les Belges à travers leur passion pour la bière et le football”

”Nous sommes fiers d’annoncer notre partenariat avec les Red Flames. Nous sommes passionnés par le football, les fans et nous voulons partager notre fierté nationale avec tous les supporters belges. Nous croyons fermement en nos deux équipes nationales et en leur potentiel, c’est pourquoi nous avons étendu notre partenariat avec l’URBSFA, en tant que sponsors officiels des Red Flames. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer à rassembler les Belges à travers leur passion pour la bière et le football”, déclare Maxime Bossuyt, Marketing Director de Jupiler.

Les Red Flames elle aussi sponsorisées par Jupiler. ©Jupiler

Au-delà de l’aspect marketing, on pense aussi développement du football féminin en Belgique, dont les Red Flames sont la locomotive. “Le partenariat entre Jupiler et les Red Flames constitue un pas de plus vers l’amélioration de l’image et de la visibilité du sport féminin en général. Jupiler souhaite contribuer à accroître le nombre de supporters et la visibilité de l’équipe nationale féminine”, annonce également Jupiler.

La capitaine des Red Flames, Tessa Wullaert, comment également ce nouveau partenariat. “Notre dernier Euro et le fait d’avoir manqué la Coupe du Monde nous ont donné faim de plus. Dès à présent, avec Jupiler à nos côtés en tant que sponsor officiel des Red Flames, rassemblant les supporters derrière nous, nous sommes convaincues que tous les Belges nous apporteront le soutien et l’énergie dont nous avons besoin pour aborder nos matches de Nations League.”

Il n’y a donc plus qu’à transformer ce sponsor de prestige en victoires sur le terrain. Cela commence par la Nations League, qui débute ce vendredi, donc, avec un match contre les Pays-Bas à domicile, suivi d’un déplacement en Écosse le 26. Ensuite, elles joueront à deux reprises contre l’Angleterre, finaliste de la Coupe du monde, les 27 et 31 octobre. Un groupe très solide, donc, mais des rencontres de prestige qui devraient attirer les curieux.