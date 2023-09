Foire aux vins: voici les bons plans chez Delhaize

À lire aussi

Les blancs

SeaFood&Co, Muscadet Sèvre et Maine sur lie, Loire, France, 2022: le cépage, melon de bourgogne, s’exprime plus en rondeur qu’en vivacité. L’élevage sur lie apporte du gras et de la complexité. Par contre la salinité bien marquée assure la fraîcheur. Un beau vin blanc de gastronomie à accompagné avec les moules marinières et les poissons charnus sans oublier la tomate crevette. Alc. 12 %. Prix : 5,99€ (Promo : 2+1) Note : 86

Diablo, Crystal Sauvignon Blanc, Curico Valley, Chili, 2022: le climat de Curico situé dans la vallée centrale du chili est influencé par les courants marins du Pacifique et les courants d’air frais qui descendent de la Cordière des Andes. Le sauvignon est bien marqué, avec ses notes de bourgeon de cassis, une touche de minéralité, un parfum de violette et de biscuit. Un beau petit diable a associé à des poissons en sauce, un homard grillé ou un chèvre chaud recouvert de cendres. Alc. 13 % Prix : 5,46€ . Promo (2+1) Notes 89

Limestone Hill, Danie De Wet, Chardonnay, Afrique du Sud, 2021: un vin intriguant car on ne détecte pas instantanément la typicité du chardonnay. C’est sans doute l’influence du terroir limoneux et la fraîcheur des vents marins qui le dotent d’arômes citriques, de pomme verte, de pêche jaune. Une belle minéralité. Assez complexe pour accompagner à la fois du poisson et la viande blanche et pourquoi pas un vol-au-vent ou un ris de veau. Alc. : 13,5 % ; Prix : 6,66€ Promo (2+1)

Grand Cru Kaefferkopf, Alsace, France, 2019: attention on entre dans le monde des vins moelleux. Et pourtant aucune indication pour guider le consommateur. Un moelleux au nez délicat et aromatique de miel, de sureau, de noix, d’abricot confit, de lychee et d’ananas braisé. À servir sur les desserts et pourquoi pas avec des recettes thaïs épicées ou simplement avec des noix fraîches. Alc. 13 % . Prix : 8,5€ Promo (1+1) : 7,33€ Promo (2+1)

Les rouges

Nuvola, Avignonesi, Cumulo, Toscane, Italie, 2018, BIO, Vegan : un vin classique de Toscane, sans grande prétention, mais qui aligne tous les atouts d’un vin toscan, un peu de violette, du cassis, de la cerise, des épices délicates, une touche de bois et surtout beaucoup de charme italien. A servir sur des plat tomatés, et toute la carte de votre trattoria préférée. Alc. 14 %. Prix : 14,99 €

Canio, DOC Aglianico Del Vulture, Italie, 2020: un nez légèrement fumé, notes de cuir, de réglisse, de bois d’ébène, de tabac. Les notes tertiaires se poursuivent en bouche, mais avec assez de fraîcheur. Un vin facile mais avec du caractère, et en bonus une touche volcanique. Parfait pour un repas avec les copains autour d’une pizza ou du spaghetti bolo. Et à ce prix on n’a pas peur d’ouvrir une autre bouteille. Alc. 13,5 % Prix : 5,33€ Promo (2+1)

Ruppiano, Brunello di Montalcino, Italie, 2018: le nez est assez évolué un peu viandeux, avec des notes de prune, de balsamique et de tabac. La bouche est ample est généreuse, un peu terreuse, marquée par des tanins fondus et une acidité nette. Un vin qui mérite une belle entrecôte persillée ou des plats mijotés plus élaborés. Alc. 14 % . Prix : 17,27€ Promo (2+1)

Gérard Bertrand, Syrah, Cabernet, Merlot, Pays d’Oc, Sud de France, 2020: les cépages cabernet et merlot associés à un climat chaud lui donne une typicité qui oscille entre Bordeaux et le sud de France. La syrah c’est un peu le moulin de poivre qui finit le plat. Un vin facile, agréable, bien fait. Une sorte de 4X4 qui peut aborder tous types de cuisines et en toutes circonstances. Alc. 14 % Prix : 5,99€ Promo (2+1)

Herdade de Sao Miguel, Colheita Seleccionada, Alentejo, Portugal, 2021: couleur soutenue. L’apport de quatre cépages (alicante bouschet, touriga national, cabernet et syrah) explique la complexité de ce vin profond, gouleyant, ample mais soyeux. Un vin épanouit, avec des notes de fruits rouges bien mûrs et de poivre gris. Alc. 14 %, Prix : 8,99€

Château Pindelfleurs, Saint-Emilion Grand Cru, France, 2019: un beau nez évolué avec des accents de vanille, de sous-bois et de champignon. Une bouche souple qui ne peut trahir le merlot majoritaire, le cépage roi de la rive droite. Un bel équilibre entre les fruits rouges et noirs, le bois bien intégré et les tanins fondus. Très belle longueur en bouche. Alc. 14 % Prix : 17,33€