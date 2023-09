Jumbo revoit ses ambitions à la baisse, mais veut s’imposer sur le marché belge

Pour l’heure, Jumbo compte 30 magasins et se fixe désormais pour objectif d’étendre son réseau à 50 points de vente d'ici 2025. Un déploiement relativement lent, imputable aux nombreuses démarches nécessaires pour obtenir toutes les autorisations. Et pour cause, chaque projet faisant l’objet de recours, l’obtention des permis accuse en moyenne un an et demi de retard.

Jumbo a aussi dû se confronter à la demande des clients. Quelque 3 000 des 16 000 références sont aujourd’hui des références belges uniques. C’est là que la chaîne a encore des progrès à faire. “Nous constatons que plus on se rapproche de la Flandre occidentale, plus le besoin de produits régionaux et belges se fait sentir.” Mais Jumbo entend se démarquer clairement pas son positionnement, axé sur les prix les plus bas tout en offrant l’assortiment le plus large et le meilleur service. Un mix de Colruyt et de Delhaize, clairement revendiqué par les dirigeants qui apprécient qu’on les appelle “Colhaize”.

Outre l’ouverture de nouveaux magasins, Jumbo confirme l’implantation d’un premier Foodmarkt à Gand dès l’automne 2024. Un concept déjà bien implanté aux Pays-Bas et qui rassemble en un seul lieu un magasin au choix étendu, des chefs à l’œuvre dans le point de vente, un café et un restaurant.

Avec Albert Heijn, Jumbo est la deuxième enseigne néerlandaise a s’implanter en Belgique. Deux machines de guerre qui entendent bien titiller Colruyt, toujours leader sur le marché belge. Albert Heijn compte d’ailleurs 75 magasins sur notre territoire et s’est fixé comme objectif la barre des 100 magasins en Flandre et dans la banlieue bruxelloise