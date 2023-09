"Que des peanuts", "Pas nos revendications": les syndicats peu convaincus par la proposition de Delhaize à ses travailleurs

Depuis le 7 mars dernier et l’annonce par la direction de Delhaize de franchiser ses 128 supermarchés intégrés, la situation est pour le moins tendue entre direction et syndicats. Les arrêts de travail se sont multipliés, tout comme les piquets de grève, souvent délogés par des huissiers. Pour l’enseigne au Lion, le manque à gagner de ces mouvements de contestation est énorme et une stratégie de reconquête des clients perdus a été entamée il y a quelques semaines. L’axe majeur porte sur une communication personnalisée vers le client et un effort (conjoint avec les fournisseurs) sur les prix pour combattre la réputation d’enseigne plus chère que la concurrence.