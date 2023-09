bpost à nouveau dans la tourmente : ce qui cloche dans l’entreprise ces derniers mois

Pour revenir à la genèse des faits, il faut remonter au début du mois d’octobre 2022, quand Dirk Tirez, CEO de bpost group et deux top managers – dont Jean Muls, donc – ont été licenciés par l’entreprise publique. On évoquait alors des irrégularités dans l’attribution du contrat de distribution de journaux et de magazines. Pire encore, un audit interne avait mis en lumière une possible surfacturation au gouvernement dans le cadre d’autres contrats.

Dans son communiqué, on peut lire que Jean Muls affirme avoir été victime d’un “licenciement abusif” parce qu’il en avait “trop découvert et lancé l’alerte”. Il soutient également qu’au moment de sa mise à pied, tous les employés de bpost assuraient ne pas être au courant de la fraude sur les contrats de presse qu’il avait découverte, alors qu’entre-temps “il est apparu que plusieurs employés – aujourd’hui licenciés – de bpost, parmi lesquels le CEO du groupe Dirk Tirez, avaient connaissance de la fraude”.

Pour autant, le motif du licenciement de Jean Muls n’évoquait pas de faute grave, mais une “divergence de vues”. Aujourd’hui, Jean Muls explique sa version des faits. “Je regrette sincèrement la façon dont les choses se sont passées chez bpost. À l’époque, personne n’était au courant et personne n’était responsable, alors qu’il y a aujourd’hui toute une série de preuves et une kyrielle de licenciements”, déclare-t-il. “J’attends de Dirk Tirez des réponses, pas de l’argent, je demande un euro symbolique.”

Voilà donc une nouvelle actualité dont bpost se serait bien passé, alors qu’un nouveau CEO vient d’être nommé pour l’ensemble du groupe. Ces derniers jours, c’est le salaire de Chris Peeters qui avait fait les gros titres, puisque revu à la hausse par rapport à ces prédécesseurs. bpost justifie cette différence par la recherche d’une pointure pour remettre l’entreprise sur le droit chemin et relever de nouveaux défis.

De son côté, Jean Muls réclame 17 semaines de salaire non payé, une prime de rendement non payée et une indemnité pour licenciement abusif et déraisonnable en tant que lanceur d’alerte. Le montant réclamé pourrait atteindre 200.000 euros, “en vertu de la réglementation européenne en tant que lanceur d’alerte ayant fait l’objet d’un licenciement abusif”.

La direction de bpost réagit : “Confiants quant au jugement du tribunal”

Face à cette nouvelle polémique, bpost a préféré réagir avec discrétion. “Nous prenons note de la démarche de Jean Muls. Nous défendrons notre décision et nous sommes confiants quant au jugement du tribunal”, a simplement répondu bpost via sa porte-parole.