Colruyt rachète 57 magasins du groupe Louis Delhaize: quelles conséquences pour les clients?

”Pour Colruyt, cette reprise est intéressante pour un développement rapide dans des zones où il n’était pas encore présent, principalement en Wallonie”, a commenté Els Breugelmans, experte en commerce de détail à la KULeuven, après l’annonce en matinée de la reprise de 57 magasins Match et Smatch par le groupe Colruyt. “Les dernières années ont mis le commerce de détail sous une pression énorme”, rappelle-t-elle. “Ça ne vaut pas uniquement pour Match et Smatch. Chaque acteur y fait face à sa manière : Delhaize en franchisant ou encore Jumbo en reconnaissant que son développement en Belgique connaît des difficultés. Cela démontre un caractère très concurrentiel sur un marché qui cherche son nouvel équilibre.” Un redécoupage du marché était inévitable. “Dans ce contexte, les grandes enseignes ont évidemment plus de poids pour négocier avec les fournisseurs et peuvent plus facilement supporter les coûts que les plus petits acteurs.”

Les travailleurs se sont quant à eux dits “choqués” après l’annonce du groupe Louis Delhaize de céder 57 magasins Match et Smatch à Colruyt Group, a rapporté à l’agence Belga Elisabeth Lovecchio, permanente syndicale CNE. Les délégués nourrissent aussi bien des inquiétudes pour l’avenir des quelque 352 travailleurs du siège et des entrepôts, que pour les employés des magasins, qu’ils soient ou non repris par le groupe Colruyt. Les employés des entrepôts et du siège, dont l’avenir semble presque scellé étant donné l’activation de la loi Renault, “risquent probablement de débrayer”, a averti de son côté la permanente SETCa Catherine Roisin.