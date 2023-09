Les coiffeurs souffrent des crises successives : “10 % d’employeurs en moins chaque année”

Les coiffeurs doivent donc faire face à une baisse de la fréquentation des salons, mais aussi et surtout de la hausse des prix de l’énergie, de l’indexation des salaires et de l’augmentation des matières premières. Nous avons demandé à notre coiffeuse comment elle vivait cette période : elle a dû, comme beaucoup, augmenter ses tarifs (environ 10 %) et malheureusement se séparer de son employée qui lui coûtait trop cher. Un exemple qui n’est pas isolé.

Aujourd’hui, même les coupes hommes deviennent presque du luxe. “J’ai payé 35€ pour une simple coupe il y a quelques jours”, commente Fred. En fait les tarifs sont très différents d’un salon à l’autre. Les grandes chaînes sont soumises à des prix décidés par les directions. Une coupe homme grimpe facilement à 25 ou 30€. Chez les indépendants, on retrouve de tout en fonction du salon et de la spécialité. Un coiffeur indépendant peut demander entre 10 et 15€, mais un coiffeur spécialisé “barber shop” peut proposer des tarifs à plus de 30€. “Il n’y a pas de règle bien précise, nous explique un coiffeur. Mais au plus la réputation d’un coiffeur est bonne, au plus il peut augmenter ses tarifs.”

Patrick Dumont, le vice-président de la fédération nationale des coiffeurs, Febelhair, confirme cette tendance. “Un chiffre pour commencer : entre le 31 décembre 2019 et le 1er septembre 2023, le secteur a connu une indexation des salaires de 20 %.” En effet, les coiffeurs et coiffeuses font partie de la commission paritaire 314 et sont indexés de 2 % après chaque dépassement de l’indice-pivot, comme c’est le cas dans le secteur bancaire, par exemple.

Le deuxième facteur, c’est la crise énergétique. “Les coûts ont explosé, dans un métier où on consomme beaucoup d’électricité : l’éclairage qui doit être performant, les sèche-cheveux, les tondeuses et bien sûr les boilers pour l’eau chaude. Rappelons que la majorité des coiffeurs sont locataires et n’ont pas l’occasion d’investir dans des panneaux solaires ou des pompes à chaleur”, poursuit-il.

Un autre élément propre au secteur s’y ajoute. On s’en souvient, certains coiffeurs indépendants avaient bravé les mesures sanitaires pour aller coiffer à domicile ou pour ouvrir des salons “sauvages”. “Ce sont surtout des employés qui avaient procédé de la sorte. Certains se sont rendu compte qu’en ajoutant deux ou trois soins après leur journée de travail, ils pouvaient mieux gagner leur vie. Cette impression s’appuie aussi sur des chiffres : le nombre d’indépendants complémentaires actifs dans la coiffure a augmenté de plus de 100 % depuis la crise sanitaire.”

A contrario, le nombre d’employeurs est en baisse constante. “On en compte aujourd’hui 3.400, soit 10 % en moins chaque année. Ces employeurs emploient 11.000 salariés, contre 19.731 indépendants qui travaillent seuls”, conclut-il.