Le grand test des marques : la grande marque surclassée par un produit blanc pour le sirop de menthe (COMPARATIF)

Aspect du packaging : du vert et des feuilles de menthe sur l’emballage, c’est la même chose pour tout le monde. Mais certains s’en sortent mieux que d’autres. Intermarché a eu notre préférence, avec une bouteille bien décorée et une marque propre bien mise en valeur. C’était très bien également pour la grande marque (Teisseire), ainsi que pour Carrefour et Colruyt. Pas contre, Aldi présente un packaging trop démodé. Pour Delhaize, cela ne ressemble vraiment à rien.

Aspect du produit : ce sont à nouveau Aldi et Delhaize qui sont les mauvais élèves pour ce critère. Le sirop était beaucoup trop liquide et clair. Une fois dilué dans l’eau, c’est vert très clair. Pour le reste, c’était tout à fait correct. De vrais sirops un peu épais et qui sentaient bon la menthe.

Valeur nutritionnelle : Nutri-Score E pour tout le monde, c’est évidemment extrêmement sucré.

Lisibilité de l’étiquette : Colruyt, Carrefour et Aldi ne font pas le job. C’était trop petit, et les couleurs choisies rendaient la tâche trop compliquée chez Carrefour et Aldi. Pour Colruyt, ce n’était pas mal mais trop petit. Les autres ne sont pas parfaits, mais cela mérite la moyenne.

Goût : Aldi et Delhaize sont clairement un cran en dessous de la concurrence. C’était beaucoup trop léger, on cherche encore le goût de la menthe, et on était tous écœurés de sucre. C’était tout de même un peu mieux pour Aldi que pour Delhaize, mais on ne le recommande pas. Par contre, la grande marque est au rendez-vous. Teisseire reste une référence mais pas la seule ! Intermarché propose un produit très qualitatif également. La menthe était plus fraîche pour la grande marque, mais elle avait plus de goût chez Intermarché. Pour le reste, c’était correct et suffisant.

Rapport qualité-prix : pour une bouteille de 75 cl (1 litre chez Delhaize), voici les prix dans l’ordre : Teisseire (4,55 €), Carrefour (3,25 €), Delhaize (2,55 €), Intermarché (2,39 €) et Aldi et Colruyt (2,29 €).

