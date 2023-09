Les poissons toujours plus chers dans l'Horeca, qui doit sans cesse s’adapter: "On a été obligé de passer au prix du jour”

C’est le cas en particulier pour les produits de la mer. le cabillaud, la sole ou encore le turbot ont vu leur prix exploser. Il y a un an, nous avions contacté Pierre Coenen, le patron de La Péniche, une adresse spécialisée dans les produits de la mer, à Wavre. “Le poisson en général a terriblement augmenté, soufflait-il. Prenons l’exemple du cabillaud, qui est passé de 14 ou 15 euros du kilo, à 27 euros. Pour le homard, on est passé de 35 euros à 65 euros. Si on ajoute à cela une facture d’énergie qui est passée de 2 000 à 8 000 euros par mois, cela devient très compliqué. Il n’est pas possible de tout répercuter sur la carte, sinon les prix augmenteraient beaucoup trop.”

Un an plus tard, sa fille, Caroline, fait le point avec nous. “C’est toujours un peu la cata, lance-t-elle directement. Les prix se sont un peu stabilisés, mais ils n’ont pas diminué pour autant. Ce sont surtout les produits de luxe qui continuent de grimper en flèche, comme la sole ou le homard.”

Et pour éviter une hausse des prix trop importante, il a fallu changer ses habitudes. “Pour certains produits, on est passé au prix du jour, ce que je déteste faire, pourtant, explique-t-elle. Mais nous n’avions pas le choix sinon les prix allaient beaucoup trop augmenter à la carte. Nous changeons nos tarifs et notre carte tous les six à huit semaines, ce qui permet de limiter la hausse des prix, mais aussi de travailler des produits de saison. C’est bon pour l’environnement, finalement.”

Et même avec cette méthode, on n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise. “J’ai eu le cas sur la dernière carte avec le turbot. Entre les deux changements de carte, son prix est passé de 20,95 € du kilo, à 39 €, indique-t-elle. En 2020, ce même poisson était à 15,75 € du kilo. La période reste donc compliquée, et il faut faire preuve de beaucoup d’adaptation. La carte est plus petite, on a augmenté les tarifs mais sans exagérer, et les clients, en général, le comprennent. Certains disent qu’on est trop cher, mais ils ne se rendent pas bien compte de nos frais. On ne va pas changer la qualité et la provenance de nos produits pour faire du surgelé !”