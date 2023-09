Maniet-Luxus, une histoire qui dure depuis 120 ans: “Tous nos clients ne savent pas que nous sommes une entreprise 100% familiale et belge"

Mais il est clair qu’à chaque passage de témoin, “la nouvelle génération est attendue au tournant”, reconnaît la cheffe d’entreprise. “Mais cela se fait toujours avec bienveillance et authenticité, des valeurs que nous partageons tous.” Une vision commune qui permet aussi à Maniet, devenue Maniet-Luxus depuis le rachat de l’enseigne, de se développer et de s’adapter. “Nous avons une vision à très long terme, ce qui nous a notamment permis de franchir l’écueil de la concurrence des pure players et des ventes en ligne. On a su réagir et s’adapter, mais on le doit aussi à une clientèle fidèle qui apprécie notre offre multicanaux. Souvent, on remarque qu’ils surfent sur le site pour découvrir les modèles puis viennent en boutique faire leurs achats. Ce qui fait notre force, c’est le service, notamment en matière de retours et d’échanges, ce qui est un avantage par rapport aux pure players. Et puis, nous sommes dans un domaine ou les gens aiment voir le produit et l’essayer avant d’acheter. On voit aussi que la pérennité de l’enseigne rassure, même si tous nos clients ne savent pas pour autant que nous restons une entreprise 100 % familiale, et belge.”

Jeune maman, Allison va naturellement chausser sa fille dans ses magasins. “Mais on remarque aussi dans notre clientèle cette fidélité et l’affect pour la marque. Les clients viennent de génération en génération et c’est rassurant de conserver leur confiance.”

Avec un réseau de magasins très présents dans le Hainaut, en Brabant Wallon et dans la région namuroise, les Maniet – Vanderplancke ambitionnent d’augmenter le nombre de points de vente. Pour les prochaines années, ils souhaitent renforcer leur présence en région de Liège et au Grand-Duché du Luxembourg. “Avec une volonté d’ouvrir 10 boutiques d’ici 2030. Tout en voulant à court et moyen terme, renforcer la stratégie de présence sur les territoires en expansion tant les boutiques que l’approche Phygital.”

Et l’histoire n’est pas prête de s’arrêter. Actuellement, 6 membres de la famille travaillent pour l’entreprise. “On est très famille. Même si on travaille ensemble toute l’année, on part aussi en vacances ensemble. Ma fille n’a que deux mois et il est donc bien trop tôt pour planifier son avenir. Mais elle n’est pas la seule de sa génération non plus. Ils sont déjà six, tous très jeunes, mais il est clair que, d’ici une dizaine d’années, on devra envisager une charte pour que chacun puisse y avoir sa place s’il le souhaite. Mais cela ne posera pas de problème car, telle la devise nationale, dans la famille on sait que l’union fait la force.”