Concrètement, ce nouveau programme permet aux clients de bénéficier d'un accès anticipé aux nouveautés de la boutique de mode et aux offres sur le Lounge de Zalando. Ils pourront également se faire livrer plus rapidement et auront un service client prioritaire.

Par ailleurs, ce programme permet aux marques partenaires de dialoguer avec les clients de Zalando.

Si les 14 premiers jours sont gratuits, l'abonnement annuel à Zalando Plus s'élève à une quinzaine d'euros.