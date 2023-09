Nespresso alerte sur une "menace existentielle" qui pèse sur le café: "Les producteurs sont en danger"

Pour en savoir plus, nous nous sommes entretenus avec Olivier Perquy, General Manager de Nespresso en Belgique et au Luxembourg. “Concrètement, tous les caféiculteurs sont déjà menacés à l’heure actuelle. La cause, c’est le réchauffement climatique. Le café est cultivé à plus ou moins 1.000 mètres d’altitude dans des régions qui se situent autour de l’Équateur. Avec le réchauffement climatique, les producteurs de café doivent grimper en altitude pour conserver les mêmes conditions de travail. Et, par définition, plus on grimpe dans les montagnes, moins il y a d’espace”, détaille-t-il.

On risque donc de se retrouver face à une pénurie au niveau mondial dans les années à venir. “La demande est de plus en plus grande et on risque de ne plus pouvoir produire ce qu’on produit aujourd’hui, regrette-t-il. D’ici à 2050, 50 % du café “sauvage” est menacé d’extinction. Car le réchauffement climatique joue aussi sur certaines maladies qui se développent, mais aussi sur les catastrophes naturelles qu’il provoque.”

Cette situation est-elle pour autant inéluctable ? “La question qu’on se pose aujourd’hui, c’est comment produire des variétés plus solides, et comment rentabiliser des espaces plus petits, indique-t-il. Les caféiculteurs doivent gagner leur vie pour continuer à produire du café, et toute l’industrie est concernée par ce qu’il se passe sur le terrain.”

Pour ce faire, Nespresso emploie 400 ingénieurs agronomes sur ses exploitations. “Il y a tout un travail à mener sur la biodiversité également, poursuit Olivier Perquy. Par exemple, on plante très souvent des bananiers au milieu des plantations. Cela protège mieux contre les inondations et offre plus d’ombre au café. En plus, cela génère un revenu supplémentaire aux caféiculteurs.”

Mais tout cela prendra du temps, et on doit craindre une augmentation du prix du café dans les années à venir. “À court terme, le prix du café suit l’inflation, comme tous les produits. Mais quelque chose qui devient de plus en plus rare coûte de plus en plus cher et devient un produit de luxe pour les consommateurs”, convient-il.

67 % des Belges boivent du café tous les jours

Il faudra donc savourer toutes les tasses de café que l’on boira à l’avenir. C’est d’autant plus vrai que les Belges sont de gros consommateurs : 67 % en boivent tous les jours ! “50 % le consomment noir, et la même proportion sans sucre. On a aussi l’habitude de boire notre café long, cela représente 80 % des tasses consommées en Belgique, entre 140 et 250 millilitres.”

Par ailleurs, Nespresso continue à réfléchir sur l’avenir de ses machines. “On évolue de plus en plus vers des systèmes qui permettent de produire plusieurs types de café. La digitalisation et la connectivité sont aussi, évidemment, au cœur des réflexions. En 2024, nous allons lancer un système qui permettra de donner une seconde vie aux anciennes machines en les récupérant et en les remettant en état pour lancer une gamme de seconde main. En 2025, un projet de capsules en papier verra aussi le jour”, conclut-il.