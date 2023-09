C’est un phénomène qui échappe bien souvent aux distributeurs. Des produits d’entrée de gamme, ou résolument low-cost, parfois doublés de kitch, sont à ce point prisés des consommateurs qu’ils en deviennent cultes. Auparavant, ces marques cheap, low-cost, hard discout (qu’on a depuis rebaptisé smart discount ce qui traduit déjà un changement des mentalités) étaient mal vues, jugées de mauvaises qualités et assez péjorativement connotées à la pauvreté. On n’osait pas dire qu’on faisait ses courses chez Aldi, car cela voulait dire qu’on n’avait pas les moyens. Aujourd’hui, cette forme de honte a complètement disparu. Il suffit de voir les voitures sur les parkings de ces enseignes low-cost pour comprendre que Mr et Mme Tout-le-monde y fait ses courses.

Le kitch, finalement, c’est hype. Et on sait que ce qui est hype n’est pas rationnel. Cela ne touche pas que les marques low-cost. On le voit notamment avec le phénomène du pull de Noël. Quoi de plus kitch et pourtant il y a une journée du pull de Noël. Le phénomène licorne ou flamant rose aussi s’est décliné en vêtements, accessoires de décorations et autres gadgets qui se sont arrachés comme des petits pains alors que c’est on ne peut plus kitch. Comme si, toutes classes sociales confondues, on aime revendiquer une certaine forme de beaufitude.

Les pulls «moches» de Noël de la marque allemande ont fait le buzz. © LIDL

Lidl, roi des buzz aux accents kitch

Lidl est réellement passé maître dans l’art de faire le buzz avec des collections de chaussures, tongs, chaussettes et autres vêtements floqués de la marque de l’enseigne. Pour les spécialistes de la mode, c’est un phénomène qui n’est pas neuf, qui consiste à se réapproprier les codes de la rue. Ce que font d’ailleurs depuis longtemps les marques de luxe. Les stars ont aussi largement contribué à ce succès. En ce qui concerne les baskets, on a vu Booba, le rappeur, poster une photo de lui baskets aux pieds. De même que Djibril Cissé, footballeur français tout heureux de porter des chaussures de la marque du magasin où sa maman faisait ses courses quand il était petit. Plus tard, en 2022, en pleine Coupe du Monde, Lidl fera appel à l'ex-star du ballon rond pour incarner sa toute nouvelle collection de vêtements.

Djibril Cissé, égérie de la collection de vêtements Lidl en 2022.

Pourtant, ce succès, même l’enseigne ne l’avait pas vu venir. Ce “délire”, le directeur exécutif achats et marketing de Lidl France, Michel Biero, assure ne l’avoir pas vu venir. Les commandes de produits de l’enseigne se font normalement un an à l’avance, il a “passé son chemin” sur les baskets en juin 2019, pensant que des chaussures Lidl, il n’allait “jamais en vendre”, de son propre aveu.

Une centaine de paires sont quand même achetées, pour les envoyer aux influenceurs. La suite, on la connaît et les milliers de paires commandées se sont arrachées comme des petits pains en quelques minutes dans les magasins, pour se retrouver aussitôt à des prix délirants sur les sites de seconde main. Depuis, Lidl orchestre avec un brillant marketing chaque sortie de produits, misant notamment sur la rareté en mettant volontairement en vente un nombre limité de produits, mimant l’adage qui veut que ce qui est rare et cher… tout en proposant ces produits à des prix planchers. Avec le textile, Lidl occupe aussi un terrain qui plaît aux jeunes, ce qui est très intelligent car les jeunes ne sont précisément pas leur clientèle habituelle. Mais ils entrent en contact avec eux, en espérant les fidéliser pour qu’ils deviennent clients plus tard.

Touche pas à mon cheap

Ces marques "low-cost" sont à ce point prisées que les consommateurs n’hésitent pas à s’opposer aux distributeurs lorsqu’ils envisagent de les supprimer, ou simplement de changer leur nom. On l’a constaté quand Colruyt a voulu changer le nom de la Carapils. Directement, il y a eu une levée de boucliers, des groupes se sont constitués sur Facebook pour faire fléchir le distributeur, allant même jusqu’à appeler au boycott. Colruyt voulait, comme Aldi qui supprime la marque Pirato, uniformiser ses marques propres sous le label Everyday. Mais face à la pression des consommateurs, Colruyt n’a eu d’autre choix que de faire marche arrière et de maintenir Carapils. “On garde une certaine fidélité aux marques qu’on aime et c’est toujours un pari audacieux pour une entreprise de changer un nom connu et apprécié.” Les nostalgiques du Raider continuent à l’appeler ainsi alors que cela fait des années que le nom Twix a fait son apparition. Pareil pour Lotus et ses célèbres spéculoos rebrandés Biskoff pour uniformiser le nom de la marque à l’international.

La "Cara", une véritable star aux rayons bières, très prisées des étudiants notamment. ©Belga

Aldi offre sa retraite à Pirato

Il y a quelques jours, Aldi a annoncé qu’il allait supprimer la marque Pirato, souhaitant regrouper l’ensemble de ses snacks salés sous le label Sun Snacks. D’autres produits, dans d’autres rayons, subiront le même sort. Au total, plus de 100 noms seront supprimés. L’objectif est de conserver 55 noms, mais il faudra du temps pour y parvenir. Une opération délicate également pour le distributeur, qui sait que sa marque Pirato est emblématique. C’est pourquoi la transition se fera en douceur et que Pirato ne disparaîtra pas avant l’année prochaine. Pour familiariser le consommateur au changement de nom, Aldi joue la carte de l’humour, avec un message apposé sur ses paquets, mettant en scène Pirato lui-même. “Ohé les potes. Après des années de navigation, je me retrouve sur une île paradisiaque. Ici, je profite de ma retraite sous un soleil radieux. C’est pourquoi vos snacks Pirato préférés s’appelleront bientôt Sun Snacks”.

Pirato va disparaître des rayons, du moins son nom.

Aucune suppression de produit n’est prévue par Aldi, qui se contente de recentrer ses marques propres sous des labels plus restreints. “À l’échelle internationale, nous sommes en train de repenser les marques de distributeur”, a déclaré Jason Sevestre, porte-parole, aux journaux de Media House. “Nous voulons évoluer vers moins de marques, pas moins de produits, mais simplement moins de noms différents. L’objectif est d’accroître l’identification. Nous avons donc plusieurs autres snacks qui ont leur propre nom en plus de Pirato. Ils seront tous regroupés sous le nom de Sun Snacks. Il est également utile que, lorsque vous entrez dans un Aldi en Espagne, par exemple, vous trouviez les mêmes marques qu’ici. C’est plus clair. Mais cela signifie qu’il faut aussi faire des choix”. Pour Aldi, c’est aussi une manière de réduire les coûts et le smart discounter entend en faire profiter ses clients.