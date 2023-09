Pour ne pas se ruiner, il est déjà temps de penser à acheter ses cadeaux de Noël : voici les meilleurs moments pour faire des affaires

Noël, c’est dans moins de trois mois. Et la Saint-Nicolas est encore plus proche ! Pour certains, il est encore bien trop tôt pour penser aux fêtes, aux décorations de Noël et aux repas de fête, mais pour offrir des cadeaux à des tarifs intéressants, c’est déjà le moment d’y penser. Le conseil vaut même pour l’ensemble de l’année. Certains s’y prennent déjà lors des soldes de janvier et des déstockages de certains magasins de jouets ou d’électroménager pour acheter des cadeaux qui seront offerts un an plus tard.