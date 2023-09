Le grand test des marques : voici le café à sélectionner pour un réveil de qualité (COMPARATIF)

Aspect du packaging : Intermarché joue sur le noir et le rouge, ce qui donne un côté haut de gamme au produit. Pour Delhaize, on est dans le plus pur style de la marque, simple et efficace. Pour Aldi, c’était très simple et le graphique a mal vieilli. De plus, la couleur brune du paquet rappelle plutôt du cacao. Chez Carrefour, le produit était bien mis en avant, sans en faire de trop. En ce qui concerne le paquet Lidl, c’était très simple et vieux jeu, mais cela marche. Pour Colruyt, c’était très simple – un produit blanc – mais cela allait à l’essentiel. Enfin, le paquet Douwe Egberts se repère directement par rapport aux autres, une référence.

Aspect du produit : pour Intermarché, on a droit à une belle mousse et l’odeur est forte mais très agréable. C’était plus subtil pour Delhaize, même si la mousse était moins “gourmande”. Chez Aldi, on a retrouvé une belle mousse, mais l’odeur était beaucoup trop amère et sans véritable odeur de café. Pour Carrefour, on a retrouvé cette odeur typique du café, mais c’était un rien trop acide. Pour le produit Lidl, cela donnait déjà plus envie, mais c’était très léger. Toujours assez léger, mais subtil chez Colruyt. Pour la grande marque, c’est plusieurs crans au-dessus de la concurrence, avec une odeur envoûtante.

Valeur nutritionnelle : Nutri-Score B pour tout le monde, un produit de qualité dont il ne faut pas abuser non plus.

Lisibilité de l’étiquette : pour Intermarché, c’était trop peu lisible, sur un fond noir qui n’aide pas. Pour Delhaize, c’est correct mais un peu petit. Du côté de chez Aldi, c’était lisible, mais trop de texte en continu pour trouver une info rapidement. Même remarque pour Carrefour, mais c’était beaucoup moins lisible. Chez Lidl, on a eu droit à beaucoup de langues sur le paquet, mais très peu d’infos. Colruyt mérite la meilleure note, c’était nickel. Pour la grande marque, aucun effort n’a été fait pour faciliter la tâche du consommateur.

Goût : le produit Intermarché est très amer mais de qualité tout de même. C’était un cran au-dessus chez Delhaize, avec un goût plus rond, plus subtil. Pour Aldi, c’était fort et amer, mais sans aucun goût de café. On a retrouvé un goût de café plus agréable pour le produit Carrefour, mais c’était toujours très, très fort. On est reparti sur un café très léger pour Lidl, mais c’était tout de même très correct et passe-partout. Même remarque pour Colruyt. Pour la grande marque, c’était un peu amer, mais avec une belle longueur très agréable.

Rapport qualité-prix : pour un paquet de 250 g, il faut compter, dans l’ordre : Colruyt (1,69 €), Intermarché (2,35 €), Carrefour (2,49 €), Lidl (2,64 €), Delhaize (3,19 €), Aldi (3,49 €) et Douwe Egberts (3,75 €).