Il faudra bientôt payer à l’avance au restaurant

Les clients sont aussi de plus en plus nombreux à effectuer une réservation et ne pas prendre la peine de l’annuler alors qu’ils ont changé d’avis. Que ce soit pour 2 couverts ou une grande tablée, cela impacte lourdement les restaurateurs qui, outre le manque à gagner de ces tables vides, doivent aussi jeter de la nourriture mise en place pour les servir. Dans certains restaurants, un acompte est désormais demandé à la réservation, pour parer tout "no show" éventuel. Si ça continue, les restaurateurs seront contraints de faire payer les clients à l’avance, pour éviter toute déconvenue.

