19 nouveaux magasins franchisés par Delhaize dans les mois à venir : “le respect de la législation semble peu préoccuper la direction”

Parmi les magasins repris, on en trouve trois à Bruxelles (Jette Theodor, Jette Charles Woeste et Ixelles Molière) et cinq en Wallonie (Ottignies, Louvain-la-Neuve, Sambreville Falisolle, Montigny et Liège Burenville). Les onze autres, parmi lesquels ceux de Kraainem et de Wezembeek, sont situés en Flandre. L’ouverture de ces supermarchés en tant qu’indépendants est prévue entre décembre 2023 et mars 2024, a annoncé la direction.

Parmi les 19 nouveaux acquéreurs, neuf exploitent déjà actuellement un ou plusieurs autres magasins Delhaize. “Ces repreneurs ont une grande confiance dans l’avenir de la chaîne de supermarchés”, selon la direction. “Ils vont à présent suivre un trajet de formation et bénéficieront d’un accompagnement intensif pour assurer une reprise réussie”, relaye Belga.

Du côté des syndicats, on reste très loin de se contenter de ces annonces. Myriam Djegham a fait le point sur la situation à l’issue du conseil d’entreprise. “Nous avons reçu la nouvelle liste des magasins qui vont être franchisés. Quasi la moitié le sont par des affiliés existants. La direction a refusé de dire de quels magasins ces affiliés étaient déjà gérants. Depuis le début, il est clair que certains devraient être en commission paritaire 202 mais créent des entités juridiques distinctes juste pour être dans une commission inférieure et payer moins bien leur personnel. De plus, Delhaize confie un de ces magasins à un repreneur dont le magasin (AD Delhaize Anspach) a été mis sous scellé judiciaire en mars. Le respect de la législation et du personnel dans le choix des repreneurs semble peu préoccuper la direction Delhaize. Peut-être ont-ils de plus en plus de mal à trouver des repreneurs”, a-t-elle lancé.