C’est déjà la Saint-Nicolas dans les rayons : les premiers articles déjà disponibles depuis fin septembre

Chez Delhaize, on confirme que la demande arrive de plus en plus tôt. “Nous livrons les magasins en deux vagues avec les produits de Saint-Nicolas, la première vague a déjà eu lieu il y a deux semaines, la deuxième vague se déroule maintenant, confirme Karima Ghozzi, porte-parole de la marque au Lion. Auparavant nous ne livrions les magasins qu’en octobre pour la Saint-Nicolas. Nous avions en revanche une plus petite campagne qui démarrait en septembre pour la Sint-Maarten qui est célébrée dans une partie de la Flandres, avec les mêmes produits que la Saint-Nicolas. Mais nous avons constaté que de plus en plus de magasins commandaient les articles de Saint-Nicolas dans la campagne Sint-Maarten, même à Bruxelles et en Wallonie et qu’il y avait une demande des consommateurs pour cela. Depuis l’année dernière, nous permettons donc à tous les magasins de recevoir leurs produits de Saint-Nicolas dès le mois de septembre. Et cela se vend, bien que pas au même niveau que durant le pic de fin novembre bien sûr.”

De quoi lancer un moment important de l’année, qui suivra avec les produits de fête et les cadeaux en tous genres. “En ce qui concerne les attentes en termes de vente, si on se base sur les précommandes des magasins, nous nous attendons à des volumes relativement stables par rapport aux années précédentes. En termes de produits, il y a peu d’évolution avec les traditionnels spéculoos et figurines de Saint-Nicolas qui restent les meilleures ventes”, complète-t-elle.