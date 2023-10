Le secrétariat des prix de Colruyt fête ses 50 ans : toute l’histoire du téléphone rouge, qui promet encore les meilleurs prix du marché

Un service qui a évolué au fil des années pour devenir une référence dans l’entreprise. De quatre personnes en 1973, on est passé à 19 collaborateurs en 2004. Près de 20 ans plus tard, le paysage de la grande distribution a bien changé en Belgique. On pense à l’implantation croissante des hardiscounters Lidl et Aldi qui ont cassé les prix avec de nouvelles marques, mais aussi aux nouvelles stratégies de Carrefour ou Delhaize dont la stratégie repose en partie sur les prix, aujourd’hui. “En 2023, le secrétariat des prix, entre-temps rebaptisé Service Center Prix, compte 110 collaborateurs. Une équipe dépliants de huit spécialistes épluche les dépliants et sites web de la concurrence et une autre de 52 releveurs de prix (45 en Belgique, 7 au Luxembourg) sillonne le pays pour noter les prix directement dans les autres enseignes. Cette équipe discrète était par le passé majoritairement constituée de femmes pour se fondre plus facilement parmi les clients, à l’époque essentiellement féminins. Ensemble, ces collaborateurs comparent pas moins de 150 000 prix chaque jour (100 000 en ligne, 50 000 en magasin). Pour traiter ces informations, le système réalise plus de deux millions d’opérations quotidiennes. Colruyt réagit tant aux prix qu’aux promos des concurrents et adapte ses prix aussi bien en magasin que sur le webshop Collect&Go”, apprend-on encore.

Le téléphone rouge : jusqu’à 20 000 appels chaque année

Le téléphone rouge a été créé en 1980. ©Colruyt

Un élément important du dispositif de Colruyt, c’est le fameux téléphone rouge. Lancé en 1980, le système a permis aux consommateurs de jouer un rôle dans le processus. “À l’époque, peu de clients connaissaient le système des meilleurs prix. Colruyt les a donc invités à passer un coup de fil s’ils trouvaient moins cher ailleurs. Cette initiative est devenue la plus grande campagne de publicité de Colruyt jusque-là. Aujourd’hui, le Téléphone Rouge reste une valeur sûre. Chaque dépliant Colruyt mentionne encore son numéro. Les clients peuvent aussi signaler des prix plus bas en ligne au moyen d’un formulaire. Une réponse leur sera envoyée dans les 24 heures.”

Et si l’heure est au digital, le téléphone rouge a su se réinventer. En 1990, on comptait environ 3 000 appels par an, pour trois collaborateurs au bout du fil. Aujourd’hui, on culmine à 20 000 appels par an, pour 38 collaborateurs. Par contre, 60 % des contacts se font via le site internet de Colruyt.

Le défi pour l’avenir : continuer à tenir cette promesse

À l’avenir, le défi majeur sera de continuer à s’adapter aux changements du marché et à la concurrence accrue. Jo Willemyns, COO Retail et actuel Directeur Général de Colruyt Meilleurs Prix, se veut rassurant. “Utiliser nos ressources avec précaution pour maintenir les coûts à un bas niveau fait partie de l’ADN de Colruyt. Il y a 50 ans, cette démarche est née d’une nécessité : chaque centime comptait. Aujourd’hui, nous sommes toujours économes et créatifs : nos magasins sont sobres et nos méthodes de travail aussi efficaces que possible. Cela nous permet de comprimer nos coûts et d’investir durablement ces bénéfices dans nos meilleurs prix. Nous avons encore tout un arsenal de possibilités pour l’avenir : l’innovation et l’automatisation au sein de nos magasins, de notre logistique et de notre environnement de production joueront un rôle de plus en plus important. Il suffit de penser aux caisses intelligentes que nous sommes en train de déployer dans nos magasins.”

”Les clients à la fête pour les 50 ans des meilleurs prix”

Enfin, cet anniversaire sera aussi célébré dans les rayons. À partir du 4 octobre, Colruyt offre 50 % de réduction sur plusieurs grandes marques dans tous ses magasins, “en plus des meilleurs prix”, jusqu’au 31 octobre 2023. “Les réductions changeront toutes les deux semaines. Les magasins Colruyt seront également décorés pour l’occasion. Nous en profiterons aussi pour mettre nos collaborateurs, toujours aussi sympathiques, à l’honneur : vive la “Team Meilleurs Prix” !”