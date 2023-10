Voici les jouets à commander au père Noël ou à saint Nicolas et qui devraient rencontrer un franc succès

À lire aussi

Comme chaque année à la même période, la Fédération belge du jouet a présenté les résultats de son “Toys and Games of the year”. L’occasion de connaître les nouveautés qui devraient rencontrer un franc succès dans les semaines à venir.

Pour planter le décor, Marc Dhooghe, président de la Fédération belge du jouet, a fait le point avec nous sur un secteur qui a lui aussi été marqué par ces années de turbulences. “Les chiffres sont négatifs, pour l’instant, pour l’année 2023, indique-t-il. On est à moins 8 % par rapport à 2022 si on tient compte des chiffres arrêtés à la fin août. Cependant, les chiffres sont égaux à ceux de 2019. Il faut rappeler qu’on a connu en 2020 et 2021 une explosion des ventes, notamment sur les puzzles, jeux de société et jeux extérieurs.”

Pour les fêtes qui arrivent, les Belges devraient encore gâter leurs enfants. “Nous restons optimistes, assure-t-il. Les nouveautés – qui ont été peu nombreuses au début de l’année – arrivent dans les magasins et on présume que les ventes vont bien reprendre, pour conclure l’année positivement.”

Pour les consommateurs, la bonne nouvelle est que la hausse des prix est limitée, par rapport à d’autres secteurs. “Pour l’ensemble du secteur, on parle d’une hausse de 2 %. Nous n’avons pas répercuté toutes les hausses de prix sur les clients, nous faisons le dos rond”, affirme-t-il.

Mais quels sont ces jeux qui ont reçu un award cette année ? On compte au total 12 lauréats pour autant de catégories. Petit tour d’horizon.

Jouets premier âge : SmartMax My First Build&Drive

SmartMax My First Build & Drive ©D.R.

Il s’agit d’un premier jeu de construction à offrir dès 3 ans. L’enfant peut laisser aller sa créativité en créant des robots sous toutes leurs formes. Déjà primée à plusieurs reprises, la marque présente une version encore plus fournie, avec de nouvelles glissières magnétiques souples qui ajoutent une dimension extra au set de jeu SmartMax. Il suffit de choisir les pièces magnétiques, puis les plier, les étendre, les assembler et jouer.

Jouets interactifs : Bitzee – SPIN MASTER

Bitzee – SPIN MASTER ©D.R.

On parle ici d’un jouet permettant de faire apparaître un hologramme… qu’on peut toucher. “Bien plus qu’un écran 2D classique, Bitzee est un animal virtuel 3D que vous pouvez vraiment toucher et sentir dans le monde réel. Chaque personnage réagit à vos gestes, à vos mouvements et à votre toucher”, promet la marque. Un jeu pour les 5 à 8 ans.

Univers de jeux : LEGO® Friends L’écurie d’Autumn

LEGO® Friends L’écurie d’Autumn ©D.R.

LEGO, c’est le grand classique des cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Le succès de la marque ne se conteste plus auprès du grand public, mais la reconnaissance vient donc aussi du milieu. La grande nouveauté pour ce set de cubes, c’est son univers. Une des deux figurines “est née sans avant-bras gauche”, comme l’explique la présentation du jeu. L’inclusivité est donc primée également. À partir de 7 ans.

Jeux préscolaires : l’histoire du Roi des échecs

L’histoire du Roi Des échecs ©D.R.

Jouer aux échecs avec un enfant, cela devient vite compliqué. Expliquer les règles et bien les faire comprendre, ce n’est pas donné à tout le monde. Et tous les enfants n’ont pas la patience de terminer une partie. Avec ce jeu, les parents ont la clé pour faire découvrir l’univers des échecs à leurs enfants tout en s’amusant, avec un jeu pour les 3 ans et plus.

Découvertes/Scientifiques : Genius XL Télescope Vidéo Interactif

Genius XL Télescope Vidéo Interactif ©D.R.

Pour les plus grands, ce télescope nouvelle génération comprend non seulement un outil performant mais aussi un kit de vidéos interactives qui permettent de mieux comprendre ce qu’on verra dans le ciel. Pour les 7 ans et plus.