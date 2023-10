Frais supplémentaires sur l’addition dans l’Horeca : ce qui est autorisé, ou pas

Énergie, recyclage, pain payant, gaspillage : ces frais s’invitent de plus en plus sur les additions. Mais est-ce légal ? Et comment réagir ? Nous avons posé la question au SPF Économie. “Il n’y a pas de liste bien précise. Nous pouvons indiquer qu’un restaurant est libre de facturer des coûts à condition de les communiquer au consommateur à l’avance (art. VI.2 et suivants du Code de Droit économique)”, indique Etienne Mignolet, porte-parole du SPF. L’Inspection économique du SPF Économie a toutefois élaboré des guidelines concernant l’indication des prix dans le secteur de la restauration. On y retrouve notamment l’obligation de prévenir les clients avant le service.