L'eau bientôt gratuite dans les restaurants? C'est un non catégorique pour l'Horeca: "Nous sommes déjà des vaches à lait, il ne faut pas exagérer"

On en parle régulièrement, mais le dossier n’avance pas : à quand l’eau gratuite dans les restaurants, comme c’est le cas en France, par exemple ? Pas pour tout de suite, si on en croit les propos de Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles. “Nous refusons totalement cette mesure, lance-t-elle. Nous sommes déjà la vache à lait de l’État, il ne faut pas exagérer. Il faut rappeler que nous payons déjà une TVA de 21 % sur toutes les boissons, alors que la grande distribution n’est qu’à 6 %. Nous n’avons déjà plus les mêmes rentrées financières avec tout qui augmente, nous n’allons quand même pas faire un nouvel effort sur des économies qu’on n’a pas.”